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賀澳洲國慶 習近平：健康穩定關係符合中澳利益

中央社／ 台北26日電

中國國家主席習近平今天致電澳洲總督莫斯廷（Samantha Mostyn），祝賀澳洲國慶。習近平強調，歷來高度重視中澳關係發展，而健康、穩定、建設性的中澳關係符合兩國共同利益。

據官媒新華社，習近平指出，過去一年在雙方共同努力下，中澳關係保持穩定發展態勢，兩國都從中受益，「事實證明，一個健康、穩定、建設性的中澳關係，符合兩國和兩國人民的共同利益，亦符合世界和平、發展、合作、共贏的歷史潮流」。

習近平並強調，歷來高度重視中澳關係發展，中方願與澳方共同努力，著眼兩國人民根本利益和人類共同福祉，秉持相互尊重、平等相待、求同存異、互利共贏精神，推動構建更成熟穩定、更富有成果的中澳全面戰略夥伴關係。

中國是澳洲最大貿易夥伴。兩國關係在2020年墜入低谷，2022年艾班尼斯（Anthony Albanese）政府上台後，中澳關係開始逐步修復、回暖。

澳洲 習近平 關係

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