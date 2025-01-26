賀澳洲國慶 習近平：健康穩定關係符合中澳利益
中國國家主席習近平今天致電澳洲總督莫斯廷（Samantha Mostyn），祝賀澳洲國慶。習近平強調，歷來高度重視中澳關係發展，而健康、穩定、建設性的中澳關係符合兩國共同利益。
據官媒新華社，習近平指出，過去一年在雙方共同努力下，中澳關係保持穩定發展態勢，兩國都從中受益，「事實證明，一個健康、穩定、建設性的中澳關係，符合兩國和兩國人民的共同利益，亦符合世界和平、發展、合作、共贏的歷史潮流」。
習近平並強調，歷來高度重視中澳關係發展，中方願與澳方共同努力，著眼兩國人民根本利益和人類共同福祉，秉持相互尊重、平等相待、求同存異、互利共贏精神，推動構建更成熟穩定、更富有成果的中澳全面戰略夥伴關係。
中國是澳洲最大貿易夥伴。兩國關係在2020年墜入低谷，2022年艾班尼斯（Anthony Albanese）政府上台後，中澳關係開始逐步修復、回暖。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言