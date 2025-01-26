快訊

電動車起火 陸網：三元鋰電池「等同不給逃生機會」

歐巴馬婚變謠言滿天飛！好萊塢A咖女星被指當小三

楊梅休息站4死4傷車禍 雲林鄰居嘆：這年可怎麼過！

聽新聞
0:00 / 0:00

陸企DeepSeek接連推出大模型 陸媒：引發Meta內部焦慮

聯合報／ 記者潘維庭／即時報導
總部位於杭州的大陸AI新創公司「深度求索」（DeepSeek），去年底、1月20日先後發布了「DeepSeek-V3」和「DeepSeek-R1」兩款大模型，由於成本低廉，性能與OpenAI相當，陸媒指此舉引發矽谷震驚，甚至引發Meta內部焦慮。（取自DeepSeek官網）
總部位於杭州的大陸AI新創公司「深度求索」（DeepSeek），去年底、1月20日先後發布了「DeepSeek-V3」和「DeepSeek-R1」兩款大模型，由於成本低廉，性能與OpenAI相當，陸媒指此舉引發矽谷震驚，甚至引發Meta內部焦慮。（取自DeepSeek官網）

總部位於杭州的大陸AI新創公司「深度求索」（DeepSeek），去年底、1月20日先後發布了「DeepSeek-V3」和「DeepSeek-R1」兩款大模型，由於成本低廉，性能與OpenAI相當，陸媒指此舉引發矽谷震驚，甚至引發Meta內部焦慮，工程師開始連夜嘗試複製DeepSeek的成果。

陸媒「每日經濟新聞」26日報導，在美國總統川普宣布5000億美元的「星際之門」（Stargate）發展人工智慧基礎建設計畫之際，DeepSeek以極低的價格建立了突破性的AI模型，且未使用尖端晶片，讓人們質疑，AI行業數千億美元資本的巨額投入，是否真為最有效的方法？

報導回顧，去年12月27日，DeepSeek推出開源模型「DeepSeek-V3」。AI系統排名網站「聊天機器人競技場」（Chatbot Arena）顯示，「DeepSeek-V3」在所有模型中排名第7，在開源模型排第1。且「DeepSeek-V3」是全球前十中，性價比最高的模型。

不到1個月，今年1月20日，DeepSeek再推出「DeepSeek-R1」，24日，「DeepSeek-R1」在聊天機器人競技場綜合榜單上排名第3，與頂尖推理模型、OpenAI推出的o1並列。同時，測評機構「Artificial-Analysis」對「DeepSeek-R1」的初始基準測試結果也顯示，「DeepSeek-R1」在AI分析質量指數中取得第2高分，價格則是o1的約30之1。

「每日經濟新聞」稱，24日，一篇發布在匿名平台teamblind上的文章瘋傳，一位自稱是Meta員工稱，Meta內部因為DeepSeek模型進入恐慌模式，該文員工寫道，「DeepSeek-V3」在基準測試中，已經讓（Meta推出的）Llama 4相形見絀，而更讓人難堪的是，一家「僅用550萬美元訓練預算的中國公司」就做到了這一點。

該匿名文指，工程師正爭分奪秒分析DeepSeek，試圖複製其中的一切可能技術。另外，「DeepSeek-R1」的出現，也讓情況更加嚴峻。

《金融時報》25日稱，中國的小型AI新創公司DeepSeek震驚矽谷，加州大學柏克萊分校AI政策研究員古普塔（Ritwik Gupta）表示，DeepSeek最近發布的模型，表明「AI能力沒有護城河」。古普塔也提到，中國的系統工程師人才庫比美國大得多，懂得如何充分利用計算資源，來更便宜地訓練、運行模型。

矽谷 美國

延伸閱讀

科技財報周來了 美股重頭戲

Meta今年650億美元投資AI 廣達、緯穎、雙鴻等喜迎利多

產業追蹤／投資多元化 熱點全解析

祖克柏剉咧等？Meta AI稱美現任總統是拜登 拉「緊急事態」警報

相關新聞

陸企DeepSeek接連推出大模型 陸媒：引發Meta內部焦慮

總部位於杭州的大陸AI新創公司「深度求索」（DeepSeek），去年底、1月20日先後發布了「DeepSeek-V3」和「...

美國會議員提案制裁港官員 陸駐港公署：停止打法案牌

美國國會兩黨議員近日擬提案，要求川普政府考慮是否對違反人權的香港官員實施制裁，對象包含現任香港律政司司長林定國、警務處處...

菲律賓：因中方「騷擾」暫停科考任務 以漫畫書宣揚水域主權

（德國之聲中文網）菲律賓海岸警衛隊本周六（1月25日）表示，由於中國海事力量持續的騷擾以及對安全的漠視，兩艘菲律賓科考船的調查任務被迫暫停。相關聲明介紹，兩艘菲律賓漁業與水產資源局的巡邏船周五前往Sa

兩岸觀策／搶占抗日話語權 北京的政治盤算

央視春晚號稱是全球觀看人數最多的電視綜藝節目，迄今已連續製播四十二年，早成為大陸民眾春節的一部分。這個政治意味日濃的電視...

被註銷台灣身分 李東憲：大陸護照很好用

陸委會副主委梁文傑日前宣布註銷我跆拳道選手李東憲等三個人的台灣身分。李東憲在接受陸媒觀察者網訪問時表示，雖然沒有「台灣護...

菲律賓推漫畫談南海主權 稱大陸「惡霸」惹不滿：政治操作

菲律賓政府24日推出漫畫《胡恩老師說故事》（The Stories of Teacher Jun），該書內容涉及南海主權...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。