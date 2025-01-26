美國會議員提案制裁港官員 陸駐港公署：停止打法案牌

美國國會兩黨議員近日擬提案，要求川普政府考慮是否對違反人權的香港官員實施制裁，對象包含現任香港律政司司長林定國、警務處處長蕭澤頤、國安法指定法官等。大陸外交部駐港公署25日對此表示強烈不滿和堅決反對，該署發言人稱，美國少數政治人物應立即停止打「法案牌」干預香港事務的政治操弄。港府也對此表示強烈譴責，稱將無懼任何威嚇，繼續堅定不移履行維護國家安全的責任。

自由亞洲電台報導，美國國會眾議員金映玉（Young Kim）與麥高文（Jim McGovern）24日聯手提出新法案，要求制裁48位未曾受到美國制裁的香港官員和司法人員。名單包括：維護國家安全委員會秘書長歐智光、終審法院首席法官張舉能、國安法指定法官蘇惠德等，稱這些官員在港版《國安法》實施後，對於檢控泛民主派議員及「反送中」示威者，扮演舉足輕重角色。

大陸外交部駐港公署25日深夜在官網刊登聲明指，美國個別「反華政客」無視香港良政善治的客觀事實，一再炮製惡法，威脅制裁（香港）特區政府官員、法官和檢控官，「公然踐踏法治精神，違背國際法原則和國際關係基本準則，充分暴露其無知偏見和虛偽雙標。」

該發言人稱，「一國兩制」行穩致遠、香港由治及興的歷史大勢不會變，「任何恐嚇威脅都撼動不了香港繁榮穩定局面，遮蔽不了香港居民權利自由受到充分保障的事實，動搖不了特區愛國愛港人士依法履職的堅定決心」，「我們敦促美國個別政客認清大勢、懸崖勒馬，立即停止譁眾取寵的政治操弄和干預香港事務的卑鄙行徑」。

香港政府25日下午亦以發言人名義回應表示，有關法案是「妄圖恫嚇維護國家安全的人員」，抹黑國安法，指「特區政府對所謂的制裁嗤之以鼻，強烈敦促美國政客立即停止干涉純屬中國內政的香港事務。任何國家企圖利用政治力量干預香港司法程序，都是破壞香港法治，應受譴責。」

目前美國該提案仍處於國會立法初期階段，仍須相關委員會的仔細研究與辯論，投票決定是否進一步推動。若法案獲批准，將要求美國總統川普在法案生效後180天內，向國會提交是否制裁的決定。

自從港版《國安法》實施以來，美國政府已對逾30名大陸及香港官員實施多輪制裁。川普第1任期間，曾分別在2020年8月、12月，以及2021年1月實施過制裁，名單包括時任香港特首林鄭月娥、中共港澳辦主任夏寶龍、14名大陸人大副委員長、以及時任中共統戰部長尤權等。