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被註銷台灣身分 李東憲：大陸護照很好用

聯合報／ 記者黃國樑／綜合報導

陸委會副主委梁文傑日前宣布註銷我跆拳道選手李東憲等三個人的台灣身分。李東憲在接受陸媒觀察者網訪問時表示，雖然沒有「台灣護照」，但大陸護照也很好用，尤其報名比賽代表的是泱泱大國，還可以持護照進入聯合國等地，海外有難可以尋求大陸大使館，這是「台灣護照」無法給予的。

二○二三年五月，李東憲參加於韓國舉辦的亞太壯年運動會，獲獎後他在頒獎台上高舉五星紅旗。近日，在兩岸更加緊繃的形勢下，李東憲被註銷台灣戶籍及身分。

李東憲受訪時表示，他一個跆拳道教練，只是因為政治信仰與中國人的合法立場，竟然被台當局用如此手段的打壓，聞所未聞，滑天下之大稽。

他說，他在二○二三年底來到江蘇南通展開跆拳道與自媒體工作，雖說無法回台，但在大陸發展還是一切順利，也在二○二四年底尋根祭祖，找到在大陸的族親。

被問到「台灣護照」、健保都被取消，對他日後往來兩岸，以及生活上將增添哪些麻煩？李東憲表示，健保其實無所謂，大陸有醫社保，也是很方便，而在擁有身分證後可以跟大陸同胞一樣同等待遇，置產、結婚手續都更方便。

李東憲說，雖然沒有台灣護照，但大陸護照也很好用，尤其報名比賽代表的是泱泱大國，還可以持護照進入聯合國等地，海外有難可以尋求大陸大使館，這是「台灣護照」無法給予的。

至於未來打算，他說，接下來就是在大陸好好發展體育跆拳道，培育一些苗子，還有進行兩岸的體育交流。雖然返台不容易，但他更希望台灣親屬可以到大陸走走看看美麗的祖國，還可以帶他們回祖地祭祖。

至於陸委會宣布之後，李東憲的兩岸朋友有什麼反應？李東憲說，兩岸的朋友都很支持他拿取大陸身分證的行為，甚至看到新聞的第一時間不是安慰而是支持，這樣可以更好地在國際舞台上努力獲獎，雖然喪失了在台的權利，但也給他更大的舞台。

護照 跆拳 身分證

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