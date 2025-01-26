快訊

美凍結現有對外援助 台灣、烏克蘭等恐受影響

聽新聞
0:00 / 0:00

兩岸觀策／搶占抗日話語權 北京的政治盤算

聯合報／ 本報記者林則宏

央視春晚號稱是全球觀看人數最多的電視綜藝節目，迄今已連續製播四十二年，早成為大陸民眾春節的一部分。這個政治意味日濃的電視節目該安排哪些節目、邀請哪些人參與，無疑都有著縝密的規畫。

美國明尼蘇達州卅六歲典當行老闆凱爾（Evan Kail）今年收到了春晚邀約。陸媒報導，凱爾去年十一月十六日展開他的首次中國之行，首站來到北京後，次日即前往天安門廣場觀看升旗儀式，之後凱爾一路遊歷了天津、上海、杭州、南京等地。

這個月十二日，凱爾在武漢一家餐廳享用熱乾麵時，收到央視蛇年「春晚等著你」的邀約。報導稱，面對春晚邀約，凱爾激動表示：「我屬蛇，今年是我的本命年！春晚，我來啦！」

凱爾受邀出席春晚當然不是因為今年是他的本命年，能成為春晚嘉賓，全因二○二二年他將一本無意間取得、內有卅餘張日軍侵華歷史相片的相冊，無償捐贈給中國大陸。邀凱爾出席春晚，不過是北京當局為今年將大肆紀念抗日戰爭勝利八十周年在預熱。

中共歷任領導人，習近平絕對是最重視日軍侵華史的一人。在習成為中共總書記後，二○一四年就將九月三日定為「中國人民抗日戰爭勝利紀念日」，並以立法形式將每年十二月十三日設為「南京大屠殺死難者國家公祭日」。

二○一五年九月三日抗戰勝利七十周年，中共還在天安門廣場舉行大閱兵，這也是習近平上任後首次大閱兵。二○一七年「盧溝橋事變」八十周年，大陸教育部宣布將中小學教材「八年抗戰」全改為「十四年抗戰」，亦即把一九三一年「九一八事變」視為中國抗日戰爭的起點。

八年抗戰為何要改為十四年？中國人民抗日戰爭紀念館館長李宗遠當年在光明日報撰文稱，「中國共產黨獨立領導了全民族抗日鬥爭：『九一八』事變第二天，即一九三一年九月十九日，中共滿洲省委即發表『為日本帝國主義武裝佔領滿洲宣言』。」

二○一四年七月七日，高齡九十五歲的前行政院長郝柏村參觀中國人民抗日戰爭紀念館和盧溝橋抗日戰爭遺址時，在看到中共扭曲抗日史後還曾兩度高聲抗議：「是蔣委員長領導抗戰的！」但今天的台灣，早已沒什麼人在乎這段歷史，讓中共得以無痛奪取領導中國軍民對日抗戰的歷史光環。

李志綏在「毛澤東私人醫生回憶錄」書中提到，一九七二年九月廿七日，毛澤東會見時任日本首相田中角榮：「當田中為日本大戰期間的侵華罪行道歉時，毛說如果沒有日本侵華，也就沒有共產黨的勝利。」

共產黨建政相當程度的確受益於日本侵華，而今天北京當局之所以還要不斷挖掘並向人民強調這段八十年前的歷史，則與其政權的維繫有著很大的關係。

抗戰 抗日戰爭 春晚

延伸閱讀

立院大刪國防預算引關注 法媒指「不合時宜」：自衛決心恐遭質疑

尷尬了…湖南春晚魔術將女孩鋸兩半 等元宵才「合起來」?

歐議員盼泰國勿順從北京遣返維吾爾人 籲歐洲接收

春晚表演「上下半身分離」魔術失敗挨轟 魔術師揭原因網傻眼

相關新聞

被註銷台灣身分 李東憲：大陸護照很好用

陸委會副主委梁文傑日前宣布註銷我跆拳道選手李東憲等三個人的台灣身分。李東憲在接受陸媒觀察者網訪問時表示，雖然沒有「台灣護...

菲律賓：因中方「騷擾」暫停科考任務 以漫畫書宣揚水域主權

（德國之聲中文網）菲律賓海岸警衛隊本周六（1月25日）表示，由於中國海事力量持續的騷擾以及對安全的漠視，兩艘菲律賓科考船的調查任務被迫暫停。相關聲明介紹，兩艘菲律賓漁業與水產資源局的巡邏船周五前往Sa

兩岸觀策／搶占抗日話語權 北京的政治盤算

央視春晚號稱是全球觀看人數最多的電視綜藝節目，迄今已連續製播四十二年，早成為大陸民眾春節的一部分。這個政治意味日濃的電視...

菲律賓推漫畫談南海主權 稱大陸「惡霸」惹不滿：政治操作

菲律賓政府24日推出漫畫《胡恩老師說故事》（The Stories of Teacher Jun），該書內容涉及南海主權...

首次接觸擦「火花」 王毅通話魯比歐：大國要有大國樣子

據央視報導，中共中央政治局委員、外交部長王毅昨晚「應約」與美國國務卿魯比歐通電話，雙方強調要落實好中美元首共識，加強合作...

新書描述與中歷任領導人談判 達賴：將轉世自由世界 避遭操控

西藏精神領袖達賴喇嘛3月即將出版新書，首次詳細描述他與歷任中國領導人之間充滿爭議的談判，從他19歲時與毛澤東的會面，到他...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。