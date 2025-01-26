菲律賓：因中方「騷擾」暫停科考任務 以漫畫書宣揚水域主權

（德國之聲中文網）菲律賓海岸警衛隊本周六（1月25日）表示，由於中國海事力量持續的騷擾以及對安全的漠視，兩艘菲律賓科考船的調查任務被迫暫停。相關聲明介紹，兩艘菲律賓漁業與水產資源局的巡邏船周五前往Sandy Cay執行海洋科學調查與沙樣采集任務時，遭遇了中國海警船“激進行為”的騷擾。聲明補充道，中國還部署了四艘小型船只對菲律賓漁業局派出的兩艘剛性充氣艇進行“騷擾”。此外，一架中國海軍直升機在充氣艇上方以“不安全的高度”盤旋。

由三個珊瑚礁組成的Sandy Cay被中方稱作鐵線礁，位於由菲律賓實際控制的Thitu Island（菲律賓稱Pag-asa Island，中國稱中業島）附近。Thitu Island是南中國海最具爭議的斯普拉特利群島（Spratly Islands，中國稱南沙群島）的第二大天然島，極具戰略意義。中國、台灣、越南和菲律賓均宣稱對該島擁有主權。

中國方面對上述事件如此描述道：“菲律賓3003號和3004號船未經中國政府允許，侵闖中國南沙群島鐵線礁附近海域，企圖非法登礁並進行砂樣采集。”中國海警局新聞發言人劉德軍指出：“中國海警船依法對菲船攔阻管制、警告驅離。中國對包括鐵線礁在內的南沙群島及其附近海域擁有無可爭辯的主權。中國海警將依法在中國管轄海域持續開展維權執法活動，堅決維護國家領土主權和海洋權益。”

美方批評

美國國務卿盧比奧（Marco Rubio）本周三與菲律賓外交部長馬納洛（Enrique Manalo）通話，討論了“中國在南中國海的危險和破壞穩定的行為”等雙方共同關心的問題。美國國務院發言人布魯斯（Tammy Bruce）在聲明中表示，盧比奧強調中國的行為破壞了地區和平與穩定，並違反了國際法。盧比奧還重申了美國對菲律賓根據《共同防御條約》“堅如磐石”的承諾。

針對美方的最新批評，中國外交部發言人毛寧周四在新聞發布會上指出：“美國不是南海問題的當事方，也無權介入中菲兩國之間的涉海問題。美菲軍事合作不得損害中方在南海的主權和海洋權益，更不能以此為菲律賓的非法主張背書。”

在美國總統特朗普本月就職前夕，菲律賓和美國在南中國海進行了今年的首次聯合海上演習，也是自2023年啟動聯合演習以來的第五次。

爭端背景

中菲在南中國海的對峙近年來頻發。南中國海是一條國際貿易的關鍵水道，每年有價值超過三萬億美元的國際貿易經過南中國海運輸。中國聲稱擁有幾乎整個南中國海的主權，而菲律賓、越南、印度尼西亞、馬來西亞、文萊等也對其中部分區域提出主權主張。

海牙國際仲裁法院2016年曾就南中國海主權爭議作出過判決，裁定中國基於歷史權利的南中國海九段線主張缺乏法律依據，但是北京既拒絕參與仲裁，又拒不承認仲裁結果。

今年1月16日，菲律賓和中國就南中國海問題舉行雙邊磋商機制第十次會議，雙方分別表示，盡管兩國存在分歧與爭議，但同意通過對話協商，尋求共識與雙邊合作的方法。

以漫畫書應對“虛假”信息

中菲在南中國海爭議海域爭端再起之際，菲律賓推出一本介紹該爭端的漫畫書，以應對中國在相關問題上的“虛假宣傳”。

這本40頁的漫畫書名為《君老師的故事》（The Stories of Teacher Jun），展現了一位菲律賓老師與學生討論復雜領土爭端的情景，並以通俗易懂的方式闡述菲律賓的立場。漫畫書的六個章節之一重點介紹了2016年海牙國際仲裁法院的裁決。

“中國官員以及國家支持的媒體和個人，繼續散布歪曲和扭曲的信息，詆毀我們的努力，並為他們單方面的主張辯護，”菲律賓國家安全顧問阿諾（Eduardo Ano）在馬尼拉的發布會上發言時如是表示。阿諾向記者強調，菲律賓將竭盡全力“對抗虛假信息、誤導性信息和錯誤敘述，以展現真相”。

菲律賓海岸警衛隊司令加萬（Ronnie Gavan）表示，他希望這本漫畫書能激勵菲律賓年輕人“保護本就屬於我們的東西”。他介紹，這本漫畫書已免費分發了大約11000冊，根據後續的資金捐助情況，還會印刷更多。對於感興趣的外國讀者，官員表示也可以提供該書的翻譯版本。

據路透社報道，中國駐馬尼拉大使館批評了菲律賓的這一舉措，稱其為“政治操弄”。

（綜合報道）

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