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菲律賓推漫畫談南海主權 稱大陸「惡霸」惹不滿：政治操作

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
菲律賓政府24日推出漫畫《胡恩老師說故事》（The Stories of Teacher Jun）。圖／取自菲律賓國家圖書館臉書
菲律賓政府24日推出漫畫《胡恩老師說故事》（The Stories of Teacher Jun）。圖／取自菲律賓國家圖書館臉書

菲律賓政府24日推出漫畫《胡恩老師說故事》（The Stories of Teacher Jun），該書內容涉及南海主權問題，不僅強調2016年國際海洋法法庭對南海主權的裁決，還試圖反駁中國大陸的「虛假訊息」，這一行為引發了中國駐菲律賓大使館的強烈不滿，指責菲方進行政治操作。

綜合外媒報導，《胡恩老師說故事》（The Stories of Teacher Jun）共有40頁，故事圍繞一名父親因中國海警的阻撓而難以出海捕魚。胡恩老師與學生們在課堂中會討論到海洋區域劃分、國際法和保護菲律賓海洋資源等主題。

漫畫的其中一章特別講到2016年的南海仲裁案，指出中國對南海大部分海域的主權主張完全無效。中國並不承認該國際裁決，還以更強硬的姿態維護其所稱的南海主權，並在過去兩年頻繁派出海警船在南海行動活動。對此，書中的虛構學生將中國描繪為「惡霸」（bully），並批評北京的行為「令人憤慨」。

菲律賓國家安全顧問阿諾（Eduardo Ano）在新書發布會上表示，這本漫畫是對菲律賓政府揭露中國在南海「侵略」行為作出的補充，可以作為向菲律賓公民普及有關複雜海洋問題，以及菲律賓所享有的國際法規定的主權權利的一種工具。

菲律賓海岸警衛隊司令加文（Ronnie Gavan）表示，他希望這本書能激勵菲律賓年輕人「保護我們理應擁有的東西」；菲律賓海岸警衛隊發言人塔利拉（Jay Tarriela）則指出，發行英語和菲律賓語版本的漫畫，目的是增強國民的愛國主義，特別是在面對中國侵蝕的情況下。

主權 北京 南海仲裁 菲律賓

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