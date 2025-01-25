快訊

MLB／水原一平哭窮求緩刑 控被大谷壓榨：薪水又低工時又長

獨／竹東遭狙殺黑幫董座背中2槍、刀刀見骨 豪賭「穩賺不賠」恩怨曝

陸軍祕密接裝拖式2B反裝甲飛彈600枚 反登陸戰力升級

菲律賓船企圖登鐵線礁 陸海警船警告驅離

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導

中菲南海主權爭議持續，中國海警局25日發布，中國海警局新聞發言人就菲侵闖鐵線礁發表談話稱，菲律賓3003號和3004號船24日未經中國政府允許，侵闖中國南沙群島鐵線礁附近海域，企圖非法登礁並進行砂樣採集，中國海警船依法對菲船警告驅離。

根據中國海警局25日發布的消息，中國海警局新聞發言人劉德軍表示，1月24日，菲律賓3003號和3004號船未經中國政府允許，侵闖中國南沙群島鐵線礁附近海域，企圖非法登礁並進行砂樣採集。

劉德軍表示，中國海警船依法對菲船攔阻管制、警告驅離。中國對包括鐵線礁在內的南沙群島及其附近海域擁有無可爭辯的主權。中國海警將依法在中國管轄海域持續開展維權執法活動，堅決維護國家領土主權和海洋權益。

鐵線礁位於南海南沙群島，是中菲主權爭議島嶼之一。鐵線礁位於南沙群島北部、中業群礁西北部，由三個珊瑚礁組成，退潮時出露，其東邊一圓形礁直徑約1,400公尺，距菲實控的中業島僅約2.5海里。

中國海警局24日晚上另發新聞稿指出，菲律賓24日經中方允許，派1艘民船對其非法「坐灘」仁愛礁軍艦運送生活物資，中國海警對菲船隻詢問確認並全程監管。劉德軍表示，希望菲方同中方相向而行，共同管控海上局勢。中國海警將持續依法在包括仁愛礁在內的南沙群島及其附近海域進行維權執法活動。

主權 南沙群島 菲律賓

延伸閱讀

菲律賓防長拜會美新任國安顧問 確認安全聯盟關係

蘭陽軍艦除役 張鳳強：執行夜間整補科目第一艦

曾赴菲律賓敦睦、試降S-70C直升機 海軍蘭陽艦除役

美軍在菲重新部署！堤豐飛彈系統可擊陸、俄 遷至另一未知地點

相關新聞

陸公民涉菲律賓間諜案遭捕 陸方稱純屬誣蔑抹黑

菲律賓執法部門日前逮捕了一名涉嫌從事間諜活動的大陸公民，對此，大陸駐菲律賓使館發言人25日回應，所謂大陸公民在菲從事「間...

菲律賓船企圖登鐵線礁 陸海警船警告驅離

中菲南海主權爭議持續，中國海警局25日發布，中國海警局新聞發言人就菲侵闖鐵線礁發表談話稱，菲律賓3003號和3004號船...

陸公安部長召開打擊電詐會議：堅決遏制電詐犯罪高發勢頭

新華社報導，大陸昨24日舉行全國打擊治理電信網路詐騙工作視訊會議，中共中央書記處書記、國務委員及公安部長王小洪出席並演講...

王毅：2025是抗戰與反法西斯勝利80周年 要守護世界和平安寧

據大陸外交部網站，2025年1月24日，大陸外交部長王毅在北京藝術中心舉行外交部2025年新年招待會。王毅表示，2025...

陸國防部新春招待會：中國軍隊將以元首外交為引領，堅定實踐多邊主義

據大陸國防部網站消息，1月24日晚，大陸國防部在八一大樓舉行2025年新春招待會，各國駐華武官、部分國際組織駐華代表及配...

在中方全程監控下 菲律賓一艘民船對「坐灘軍」艦進行運補

據大陸海警局網站消息，中國海警局新聞發言人劉德軍表示，1月24日，經中方允許，菲律賓派1艘民船對其非法「坐灘」仁愛礁軍艦...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。