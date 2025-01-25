菲律賓船企圖登鐵線礁 陸海警船警告驅離

中菲南海主權爭議持續，中國海警局25日發布，中國海警局新聞發言人就菲侵闖鐵線礁發表談話稱，菲律賓3003號和3004號船24日未經中國政府允許，侵闖中國南沙群島鐵線礁附近海域，企圖非法登礁並進行砂樣採集，中國海警船依法對菲船警告驅離。

根據中國海警局25日發布的消息，中國海警局新聞發言人劉德軍表示，1月24日，菲律賓3003號和3004號船未經中國政府允許，侵闖中國南沙群島鐵線礁附近海域，企圖非法登礁並進行砂樣採集。

劉德軍表示，中國海警船依法對菲船攔阻管制、警告驅離。中國對包括鐵線礁在內的南沙群島及其附近海域擁有無可爭辯的主權。中國海警將依法在中國管轄海域持續開展維權執法活動，堅決維護國家領土主權和海洋權益。

鐵線礁位於南海南沙群島，是中菲主權爭議島嶼之一。鐵線礁位於南沙群島北部、中業群礁西北部，由三個珊瑚礁組成，退潮時出露，其東邊一圓形礁直徑約1,400公尺，距菲實控的中業島僅約2.5海里。

中國海警局24日晚上另發新聞稿指出，菲律賓24日經中方允許，派1艘民船對其非法「坐灘」仁愛礁軍艦運送生活物資，中國海警對菲船隻詢問確認並全程監管。劉德軍表示，希望菲方同中方相向而行，共同管控海上局勢。中國海警將持續依法在包括仁愛礁在內的南沙群島及其附近海域進行維權執法活動。