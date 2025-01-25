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陸公安部長召開打擊電詐會議：堅決遏制電詐犯罪高發勢頭

聯合報／ 記者黃國樑／即時報導
大陸國務院國務委員、公安部部長王小洪。（央視畫面截圖）
大陸國務院國務委員、公安部部長王小洪。（央視畫面截圖）

新華社報導，大陸昨24日舉行全國打擊治理電信網路詐騙工作視訊會議，中共中央書記處書記、國務委員及公安部長王小洪出席並演講。王小洪強調，將以更大的決心和力度，推動打擊治理工作向縱深發展，堅決遏制電信網路詐騙犯罪高發勢頭。深化國際執法合作，堅決保護中國公民人身財產安全。

王小洪強調，要深入學習貫徹習近平總書記重要指示精神和黨中央決策部署，全面落實反電信網路詐騙法，以對黨和人民高度負責的精神，以更大的決心和力度，深化運用「四專兩合力」整體思路，推動打擊治理工作向縱深發展，堅決遏制電信網路詐騙犯罪高發勢頭。

王小洪要求，加強情報研判，強化精準打擊，持續對電信網路詐欺犯罪發動猛烈攻勢，做到依法嚴厲懲處。加大通訊領域監理力度，狠抓電話卡源頭治理，採取有效措施攔截涉詐電話和訊息。

他並指出，要強化「資金鏈」治理，有效阻斷涉詐資金轉移管道。加強網路企業監管，強化公民個人資訊保護，抓好網路巡查執法，有效清理整治網路亂象。用心做實反詐宣傳，提高群眾防騙意識和能力。深化國際執法合作，堅決保護中國公民人身財產安全。

網路 詐騙

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