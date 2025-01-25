聽新聞
0:00 / 0:00
陸國防部新春招待會：中國軍隊將以元首外交為引領，堅定實踐多邊主義
據大陸國防部網站消息，1月24日晚，大陸國防部在八一大樓舉行2025年新春招待會，各國駐華武官、部分國際組織駐華代表及配偶共約220人受邀出席。國防部長董軍集體會見與會嘉賓，並與大家互致新春祝福。
消息稱，2024年，中共二十屆三中全會勝利召開，中國建設發展日新月異，中國式現代化在新征程上邁出堅實步伐。中國軍隊以習近平強軍思想為指引，忠誠履行使命任務，全面加強練兵備戰，廣泛開展國際合作，始終是維護世界和平的堅定力量。
消息稱，新的一年，中國軍隊將以元首外交為引領，堅定實踐多邊主義，堅持維護公平正義，積極履行國際責任。我們願同各國軍隊一道，發揮好軍事交往橋樑紐帶作用，持續深化安全合作，築牢世界和平根基，為共同打造多元共存、開放包容、安危與共的光明未來而不懈奮鬥。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言