陸國防部新春招待會：中國軍隊將以元首外交為引領，堅定實踐多邊主義

據大陸國防部網站消息，1月24日晚，大陸國防部在八一大樓舉行2025年新春招待會，各國駐華武官、部分國際組織駐華代表及配偶共約220人受邀出席。國防部長董軍集體會見與會嘉賓，並與大家互致新春祝福。

消息稱，2024年，中共二十屆三中全會勝利召開，中國建設發展日新月異，中國式現代化在新征程上邁出堅實步伐。中國軍隊以習近平強軍思想為指引，忠誠履行使命任務，全面加強練兵備戰，廣泛開展國際合作，始終是維護世界和平的堅定力量。

消息稱，新的一年，中國軍隊將以元首外交為引領，堅定實踐多邊主義，堅持維護公平正義，積極履行國際責任。我們願同各國軍隊一道，發揮好軍事交往橋樑紐帶作用，持續深化安全合作，築牢世界和平根基，為共同打造多元共存、開放包容、安危與共的光明未來而不懈奮鬥。