中美外長首次通話 王毅：絕不允許台灣分裂出去；魯比歐：不支持台獨

據大陸外交部網站，2025年1月24日，中共中央政治局委員、大陸外交部長王毅應約同美國國務卿魯比歐通電話。王毅向魯比歐強調，台灣自古以來就是中國領土的一部分，我們絕不允許把台灣從中國分裂出去。美國在中美三個聯合公報中就奉行一個中國政策作出了莊重承諾，不能背信棄義。

魯比歐則表示，美國和中國是兩個偉大的國家，美中關係是21世紀最重要的雙邊關係，將決定世界的未來。美方願與中方坦誠溝通，妥處分歧、以成熟和謹慎的方式管理好雙邊關係，共同應對全球性挑戰、維護世界的和平穩定。

對於台灣問題，魯比歐則重申美國既有立場表示，美方不支持「台灣獨立」，希望台灣問題以海峽兩岸都能接受的方式得到和平解決。

而根據美國國務院的新聞稿，魯比歐強調，川普政府將追求促進美國利益並將美國人民放在第一位的美中關係。魯比歐也強調美國對該地區盟友的承諾，並對中國針對台灣和南中國海的脅迫行動表示嚴重關切。國務卿也與中國同行討論了其他具有雙邊、區域和全球重要性的問題。

王毅表示，習近平主席上週五與川普總統舉行重要通話，達成一系列共識。中美關係發展迎來新的重要節點。習近平主席全面闡述了中國的對美政策，川普總統予以積極回應，表示期待同習近平主席保持良好關係，強調美中合作可以解決世界上許多問題。

王毅表示，兩國元首為中美關係指出了方向、確立了基調。雙方團隊要落實兩國元首的重要共識，本著相互尊重、和平共處、合作共贏的原則，保持溝通、管控分歧、拓展合作，推動中美關係穩定、健康、可持續發展，找到新時期中美兩國正確相處之道。

王毅說，中國共產黨的領導是中國人民的選擇，中國的發展有著清晰歷史邏輯和強大內生動力，我們的目標就是讓人民過更好日子，為世界做出更大貢獻。我們無意超越或取代誰，但必須捍衛自身的正當發展權。

王毅闡述了中方在台灣問題上的原則立場，要求美方務必慎重處理。王毅強調，台灣自古以來就是中國領土的一部分，我們絕不允許把台灣從中國分裂出去。美國在中美三個聯合公報中就奉行一個中國政策作出了莊重承諾，不能背信棄義。

王毅表示，大國要有大國的樣子，應當承擔應盡國際責任，應維護世界和平，應協助各國實現共同發展。希望你好自為之，為中美兩國人民的未來，為世界的和平與穩定發揮建設性作用。