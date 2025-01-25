陸踩線團申請來台 陸委會：「小兩會」討論再進行

大陸國台辦昨天證實，福建及上海旅遊踩線團已向我方提交申請。不過，陸委會昨晚回應表示，為確保後續旅遊交流健康有序，有關踩線團來台等事宜，仍宜經觀光「小兩會」討論再進行。

陸委會此舉等於給大陸一個軟釘子，上海、福建團客來台旅遊再添變數。陸委會表示，行穩才能致遠，陸客來台旅遊中斷多年，為確保後續旅遊交流健康有序，有關踩線團來台等事宜，仍宜經觀光「小兩會」討論再進行。

陸委會還重申，台旅會將在近日聯繫陸方海旅會，建議就雙方關切事項溝通。不過，陸委會並未對觀光「小兩會」溝通，是否為放行的必要條件再多做說明。

大陸文旅部日前公告，將恢復福建、上海陸客來台團體旅遊後，傳出上海、福建旅遊業者已申請最快二月來台踩線、參加旅展。大陸國台辦發言人陳斌華昨天也證實，「確有此事」，表示陸方樂見福建、上海踩線團向台灣相關方面提出考察要求，希望兩地旅遊業者赴台考察順利成行，能夠為恢復兩地居民赴台團隊遊打下良好基礎。

陸委會副主委兼發言人梁文傑廿三日主持例行記者會時，曾對若大陸方面單方面宣布開放，未經我方主張的觀光小兩會溝通，陸委會是否會拒發簽證回應。

梁文傑廿三日重申表示，目前為止，大陸文旅部都還沒有正式把台灣列為可以去旅遊的地區，所以說未來會怎麼樣，這些都算是假設性的問題。