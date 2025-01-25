台北燈節上海團來台被擋 陸委會2度「封殺」上海台辦主任

大陸文旅部十七日宣布近日將恢復福建、上海團客赴台旅遊，台北市府馬上邀請上海市官員二月來台參加二○二五台北燈節，但陸委會審查後，率團的上海台辦主任金梅等十三人全團審核未過，這是金梅繼雙城論壇後，第二度來台遭陸委會「封殺」，陸委會的理由是「送件時間太趕，來不及審查。」

台北燈節按往例都邀請上海代表團參加，北市觀傳局長王秋冬日前表示，上海市將有三個團來欣賞台北燈節，其中因上海市官員由市府發函邀請，市府向陸委會遞交申請資料。

陸委會副主委梁文傑前天在記者會中表示，像上海這樣的大城市台商特別多，阻撓也特別多，因此傳出上海團這次來台可能生變，沒多久北市府就傳回金梅等十三人再遭「封殺」的消息。據了解，梁文傑在審查時還特別提到，上海台辦阻撓台商回台參加海基會春節活動，「我們對於這種不友善的舉措相當不滿」。

北市觀傳局長王秋冬表示，上海市原規畫三個參訪團參加台北燈會，人數分別是十三人、七人和十四人，目前僅核准第三團來台，人員都是燈藝師和上海旅遊業者，抵台時間是二月十三日；主團是第一團，由台辦主任金梅率隊，但審查結果是整團不能來，理由是送件時間太趕，來不及審查。

至於預定二月十一日來台的第二團，王秋冬表示，目前還不知道審查結果，可能要等到過年後才知道，而率團的是上海市文化與旅遊局副局長金雷，已可確定二月二日台北燈節開幕的啟燈儀式和上海燈區點燈，金梅和金雷都無法參加。

王秋冬說，台北、上海燈節交流行之多年，去年台辦副主任李驍東率團來，陸委會聲稱「需要更長的時間審查」，北市府尊重，但還是希望雙城的交流能更順暢，盼中央能多協助。

國民黨北市議員詹為元指出，陸委會若想針對特定陸方人士去「封殺」大可明白把理由講出來，台北燈節是兩岸之間例行的交流，過去很順利互動，增加雙邊互動和情誼，沒有統戰宣傳的意涵，這次民進黨「政治性封殺」是對兩岸交流大打折扣的行為。

民進黨議員陳怡君表示，陸委會認為上海台辦阻撓台商回台參加海基會的春節活動，我方自然也有權力拒絕對方入境，這是非常自然的「對等」原則，無需大驚小怪。