不准上海台辦主任參加台北燈節…藍營稱政治性封殺 綠營說對等
台北市政府邀請上海市官員2月來台參加2025台北燈節，但據陸委會審查結果，率團的上海台辦主任金梅等13人審核未過，這也是台辦主任繼雙城論壇後，二度來台遭陸委會「封殺」。對此，藍營議員批評陸委會「政治性封殺」；綠議員認為這很自然，是「對等」原則。
國民黨議員詹為元指出，陸委會以「需要更長的時間審查」為由未核准，其實陸委會若想針對特定陸方人士去「封殺」大可明明白白地把理由講出來，不要說什麼審查時間不夠，顧左右而言他，畢竟金梅已經二次不能來台，前一次是雙城論壇被擋，這次一是台北燈節不能來。
他說，台北燈節是兩岸之間例行的交流，過去很順利地互動，也是增加雙邊互動和情誼，沒有統戰宣傳的意涵，所以這一次民進黨「政治性封殺」是對兩岸交流大打折扣的行為，也更不應該有意識形態在其中。
民進黨北市議員陳怡君表示，無風不起浪，因為陸委會認為上海台辦阻撓台商回台參加海基會的春節活動，我方自然也有權力拒絕對方入境，這就是非常自然的「對等」原則，無需大驚小怪。「做人要互相，國家與國家更是如此。」
陳怡君說，而且從上海台辦阻撓台商回台參加海基會的春節來看，兩岸真的有對等交流嗎？雙城論壇後，兩岸關係非但沒有改變，更變本加厲把台商當籌碼、當人質，她反問，這是溫暖的漁船燈火？還是口蜜腹劍的糖衣毒藥？
她指出，此事由中國主動挑起，面對對岸一向的主動挑釁，不管是軍事上或是交流上，支持台灣該硬的時候就要硬起來，用實質的對等行動回應。
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