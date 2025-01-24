曾高舉五星旗…李東憲等3人台灣身分證遭註銷 國台辦發聲了
陸委會昨天宣布，註銷三個人的台灣身分，包含曾經高舉中共五星旗的跆拳道選手李東憲，未來都不得享有健保。大陸國台辦今天表示，民進黨當局大肆炒作，目的是恐嚇限制台灣民眾的自主選擇，不擇手段干擾破壞兩岸交流和融合發展，不得人心，也不會得逞。
大陸國台辦今天晚間就三人身分證遭註銷一事，發布發言人陳斌華答記者問。
陳斌華說，台灣居民有選擇來大陸定居落戶的自由和權利。今後，我們將一如既往為台胞來大陸學習、就業、創業、定居創造更好條件，提供更大空間。
他稱，民進黨當局大肆炒作，目的是恐嚇限制台灣民眾的自主選擇，不擇手段干擾破壞兩岸交流和融合發展，不得人心，也不會得逞。
先前，網紅影片稱台灣可能有十萬人領有大陸身分證，引發關注。陸委會副主委梁文傑昨天宣布，陸委會目前接到十幾件具體檢舉案件，經過查證，目前已經註銷三個人的台灣身分，包含曾經高舉中共五星旗的跆拳道選手李東憲，未來都不得享有台灣健保。
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