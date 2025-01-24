台北燈節上海團被擋 陸委會繼雙城論壇後二度封殺台辦主任

大陸文旅部17日宣布近日將恢復福建、上海團客赴台旅遊後，台北市政府也已邀請上海市官員2月來台參加2025台北燈節，但據陸委會審查結果，率團的上海台辦主任金梅等13人審核未過，這也是她繼雙城論壇後，二度來台遭陸委會「封殺」。

台北燈節按往例都會邀請上海代表團參加，北市觀傳局長王秋冬日前表示，上海市將有3個團來欣賞台北燈節，其中因上海市官員為市府發函邀請，故由市府向陸委會遞交申請資料。但昨天傳出，陸委會主委梁文傑在審查時特別提到，上海台辦阻撓台商回台參加海基會春節活動「我們相當不滿」。

據梁文傑昨天在記者會中指出，他要提醒，海基會每年都會辦大陸台商春節活動，但是仍然受到一些台辦的阻撓，尤其是像上海這樣的大城市，台商特別多，但是阻撓也特別多「我們對於這種不友善的舉措相當不滿。」因此也傳出上海團這次來台，可能生變，沒想到再度遭「封殺」。

北市觀傳局長王秋冬表示，上海市原本有3個團要來參加台北燈會，人數分別是13人、7人和14人，是但目前僅准第三團來台，但人員都是燈藝師和上海旅遊業者，抵台時間是13日。主團是第一團，由台辦主任金梅率隊，但審查結果是整團不能來，理由是送件時間太敢，來不及審查。

至於第二團，王秋冬說，預定是2月11日來台，但還不知道審查結果，可能要等到過年後才知道審查結果，而率團的是上海市文化與旅遊局副局長金雷，但可以確定的是，2月2日台北燈節開幕的啟燈儀式和上海燈區點燈，金梅和金雷都無法參加開幕啓燈。