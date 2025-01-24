證實福建、上海踩線團已申請 國台辦：為團隊遊打基礎

大陸文旅部日前公告，將恢復福建、上海陸客來台團體旅遊後，傳出兩地旅遊業者已申請最快二月來台踩線、參加旅展。大陸國台辦發言人陳斌華24日證實，「確有此事」，表示樂見福建、上海踩線團向台灣相關方面提出考察要求，希望兩地旅遊業者赴台考察順利成行，為恢復兩地居民赴台團隊遊打下良好基礎。

大陸國台辦24日下午，就「據了解，今天福建、上海旅遊踩線團已向台灣相關方面提交了赴島內（指台灣）考察的申請」一事，發布發言人答記者問。

陳斌華證實，「確有此事」。他還說，據了解，文化及旅遊部近日宣布恢復福建、上海居民赴台團隊遊後，兩岸旅遊業界積極溝通對接，對恢復擴大兩岸旅遊交流熱情高漲。

陳斌華說，我們樂見福建、上海踩線團向台灣相關方面提出考察要求，希望兩地旅遊業者赴台考察順利成行，為恢復兩地居民赴台團隊遊打下良好基礎。

不過，對於傳出上海、福建旅遊業者最快二月將來台踩線、參加旅展。陸委會副主委兼發言人梁文傑昨日主持例行記者會時的說法為，目前都還沒收到正式申請，並稱我方台旅會近日會聯繫陸方的海旅會，就雙方關切的事項進行溝通，以利後續執行，確保健康有序的旅遊交流。

梁文傑昨天表示，過去一年有九十多個踩線團，各省市都有。「我們都歡迎大陸旅行社來台參加台北旅展或是高雄旅展，但這未必和最近陸方文旅部所講的是同一回事」。他說，目前為止，大陸文旅部並沒有宣布台灣是旅行社可以去的地方，目前都沒有觀光團。他並指，踩線團都是以「專業人士交流」名義申請來台。

對比兩照說法，陳斌華證實福建、上海踩線團已向台灣方面提出申請，而梁文傑說法為，目前還沒有來台的大陸「觀光團」申請，並稱所謂「踩線團」，都是以「專業人士交流」名義申請來台。

另，若大陸方面單方面宣布開放，未經我方主張的觀光小兩會溝通，陸委會是否會拒發簽證？梁文傑則重申過去說法，表示目前為止，大陸文旅部都還沒有正式把台灣列為可以去旅遊的地區，所以說未來會怎麼樣，這些都算是假設性的問題。