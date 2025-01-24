陸證實印度外交秘書將來訪 推動重返健康穩定發展軌道

去年10月，大陸國家主席習近平和印度總理莫迪在喀山出席金磚峰會期間會見後，中印兩國關係稍有緩和。對於印度外交秘書唐勇勝擬訪問北京，討論兩國關係，大陸外交部發言人毛寧24日證實，歡迎唐勇勝來華舉行中印副外長外秘級對話，稱中方會適時發布消息。

毛寧說，去年10月，習近平和莫迪在喀山出席金磚峰會期間舉行會見，就改善和發展中印關係達成重要共識。近一段時間，中印雙方認真落實兩國領導人的重要共識，兩國外長、防長在多邊場合會見，中印邊界問題特別代表舉行第二十三次會晤並取得積極成果。

毛寧表示，雙方同意改善加強交往，恢復機制性對話和各領域的交流合作，推動中印關係早日重返健康穩定發展軌道。

因此，毛寧說，我們歡迎唐勇勝來華舉行中印副外長外秘級對話，會適時發布相關消息。

據印度外交部發布和法廣報導，印度外交秘書、前駐華大使唐勇勝將於1月26日至27日訪問北京，討論促進印中關係。印度外交部稱，此訪源於兩國領導人就討論印中關係下一步發展，包括政治、經濟和人文領域達成的協議。

同日，面對諾魯與我斷交，和中國大陸建交滿周年。毛寧也對此表態，說中諾關係發展的事實充分證明，在「一個中國原則」基礎上和中國建立和發展關係，是人心所向、大勢所趨，符合兩國和兩國人民的根本利益。

毛寧稱，「我們也相信，世界上越來越多的國家將做出符合時代潮流的正確決定。」