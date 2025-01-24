國台辦宋濤春節前慰問台胞台商 強調堅定反獨

大陸國台辦主任宋濤在春節前，於21到23日赴廣東省深圳市、福建省廈門市走訪研台資企業，探望慰問台商台胞。據大陸國台辦發布，宋濤說，希望廣大台胞堅持「一個中國原則」和「九二共識」，堅定反對「台獨」分裂和外來干涉，為擴大兩岸交流合作、推動兩岸關係和平發展、融合發展共同努力。

據大陸國台辦旗下媒體「中國台灣網」，宋濤在深圳出席台商台胞迎新春座談會、考察台商企業，在廈門參加「福見兩岸·利厚新春」兩岸同胞共迎新春活動，共度農曆小年。報導稱，有近400位台商台胞代表分別在兩地參加活動。

宋濤首先表示，大陸國家主席習近平發表的新年賀詞，飽含著對廣大台灣同胞的深情厚意，指明了兩岸關係發展方向。 2024年，「祖國大陸」實現了經濟社會發展主要目標任務，「中國式現代化」邁出新的堅實步伐，為加強兩岸經濟合作塑造新優勢，為台胞台企深耕大陸發展提供新機遇。

宋濤說，兩岸同胞對家園和平的珍惜、對家人和諧的嚮往、對生活和美的追求，始終是我們發展兩岸關係的出發點和落腳點。我們將持續完善促進兩岸經濟文化交流合作制度與政策、深化兩岸融合發展，持續為台灣同胞謀利造福。

宋濤也強調，希望廣大台胞堅持「一個中國原則」和「九二共識」，堅定反對「台獨」分裂和外來干涉，為擴大兩岸交流合作、推動兩岸關係和平發展、融合發展共同努力。

據大陸國台辦發布訊息指，參加活動的台商台胞代表對各級政府長期以來對台商台胞的關心和支持表示感謝，就幫助台商加快轉型升級、共享「一帶一路」機會、加強兩岸產業合作等提出意見建議。