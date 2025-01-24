兩岸迎新春 國台辦主任宋濤到廈門喜會金門各界

福建省台辦昨日在廈門市海滄區金沙書院舉辦「兩岸同胞共迎新春活動」，中國大陸國台辦主任宋濤親自出席主持，金門立委陳玉珍、金門縣議會議長洪允典、金門縣副縣長李文良及多位地方代表均到場參加，共同期許未來兩岸融合發展之路越走越寬廣。

此次活動參與人數眾多，除陳玉珍、洪允典與李文良外，還有多位議員與金酒公司董事長吳昆璋、福建省台商協會、金胞聯代表、旅台金門同鄉會，以及金門商界、各宮廟和宗親會代表。活動主題圍繞兩岸合作交流，旨在搭建民間友好橋樑，為台海和平穩定注入正向動能。

活動中，雙方特別強調了近期兩岸交流的實質進展。自1月14日起，小三通航班已增至每日24班，金廈航線運量穩步提升，搭運率近日接近八成，反映民眾對金廈往來的迫切需求。此外，大陸旅客赴金門旅遊熱情高漲，現已有數萬名旅客排隊等待登島觀光，顯示金門在兩岸交流中的關鍵角色。

日前，大陸文化和旅遊部宣布開放上海及福建居民赴台灣旅遊，這一利好消息對金門經濟發展大有助益。陳玉珍也向宋濤建議，應進一步開放更多省市居民赴金門旅遊，藉此帶動當地經濟，並獲得正向回應。

陳玉珍表示，兩岸應有更多往來與合作，以減少彼此的誤解，增進溝通，共同促進區域和平穩定。她認為，無論政府部門還是民間，都應積極推進與大陸的交流，尤其是在國際局勢日益複雜的背景下，透過民間互動，有助於降低敵意螺旋，為台海局勢注入更多穩定性。

她進一步指出，金門作為兩岸交流的重要平台，不僅是兩岸融合的起點，更是深化合作、促進和平的樞紐。透過這次新春活動，兩岸各界人士凝聚共識，展現攜手推動和平發展的決心。

活動中，金門政界與企業界代表一致認為，未來應加強文化、旅遊及經貿合作，讓兩岸的融合更加深入，從而惠及更多民眾。