開放團客 兩岸小兩會近期溝通 陸委會表示台旅會將聯繫海旅會

大陸文旅部宣布將恢復福建、上海陸客來台團體旅遊後，傳上海、福建旅遊業者最快2月將來台踩線、參加旅展。陸委會副主委梁文傑昨（23）日表示，目前都還沒收到正式申請。他說，我方台旅會近日會聯繫陸方的海旅會，就雙方關切的事項進行溝通，以利後續執行，確保健康有序的旅遊交流。

陸委會先前表示，政府歡迎陸客來台旅遊，惟具體實施，尚待陸方公布具體作法，並儘速循觀光小兩會溝通。大陸國台辦則指出，兩岸旅遊問題的癥結和障礙不在「小兩會」是否溝通。

梁文傑昨天在例行記者會上表示，兩岸觀光已經斷了好幾年，過去兩岸有各自的組團社、接待社，這些名單會有些變動，以及未來可能的路線，包括旅行社的分配等，這都必須要討論，所以還是建議由台旅會跟海旅會展開溝通。

倘若大陸方面單方面宣布開放，陸委會是否會拒發簽證？梁文傑回應，這都是假設性問題，他重申，目前為止，大陸文旅部都還沒有正式把台灣列為可以去旅遊的地區，所以說未來會怎麼樣，這些都算是假設性的問題。

在大陸文旅部宣布政策意向後，據悉，上海、福建旅遊業者已全面動起來，上海觀光協會將於2月13日組踩線團來台；福建旅行業者也將申請2月12日以參加春季旅展為名入境，並在北中南辦理推廣會。但梁文傑表示目前還沒有收到上述兩案正式申請。

他說，過去一年有90多個踩線團，各省市都有。「我們都歡迎大陸旅行社來台參加台北旅展或是高雄旅展，但這未必和最近陸方文旅部所講的是同一回事」。

梁文傑指出，所謂的觀光團是由旅行社主辦，並帶旅客來台，目前為止，大陸文旅部並沒有宣布台灣是旅行社可以去的地方，所以目前都沒有觀光團。

梁文傑表示，踩線團都是以「專業人士交流」名義申請來台。所謂的踩線團是對方的旅行業者組團來台，由台灣的旅行業者、觀光協會、旅遊協會等，接待他們到一些景點去，讓對岸的旅遊業者知道台灣哪些好玩的地方，未來如果開放觀光，可以列入行程。「對我們來講，因為它是具體的旅遊業者，所以就是專業人士」。