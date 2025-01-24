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中、日、韓外長3月集會

經濟日報／ 記者陳湘瑾／綜合報導

中國、日本和韓國正在商談於3月下旬舉行三國外長會議以及中日經濟高層對話的事宜。此次外長會議，也可為今年稍後舉行的中日韓三國領導人會議鋪路。

香港01引述日本《每日新聞》報導指出，日本作為今年三方對話的主持國，已與中國和韓國進行接觸，兩國政府都表現出積極的態度。若確認舉辦，會議將由日本外務大臣岩屋毅主持，他也將分別會見中國大陸外交部王毅和韓國外交部長趙兌烈。

日前曾傳出中日韓外長會有望於1月在東京舉行，但當時中國大陸外交部發言人毛寧在今年初僅表示，「目前我沒有可以提供的資訊」，未做進一步的回應和證實。

《每日新聞》的報導指出，中日韓曾協調在今年2月初舉行外長會談，但由於王毅無法安排日程，因此改在3月下旬舉行。

此外，中日雙方也正在協調王毅訪日期間，舉行六年來首次中日經濟高層對話，上一次舉行是2019年4月在北京舉辦。共同社此前報導，王毅14日與日本自民黨幹事長森山裕和公明黨幹事長西田實仁在北京會談時，曾告知有意於3月訪日。

外交部 日本 王毅

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