退將高安國淪共諜 陸委會憂心：85%國安案件是退役軍警

陸軍退役中將高安國被控收受中共資助，遭高檢署依違反國安法起訴，求處10年以上重刑。陸委會副主委梁文傑23日表示，目前85%以上國安案件都是退役軍警，這個狀況值得憂心。

高安國是史上涉共諜退役最高將領。高安國是「中華民國台灣軍政府」總召，他被指控意圖在台整建武裝組織、策畫顛覆政府作戰計畫，並承諾充當內應協助共軍攻台。高安國曾撰寫多份「統一計畫書」，編列預算上千萬元，交給對口單位廈門台辦審查，親赴大陸收受500萬金援，其餘成員分獲數十至百萬元不等諜報資助，總計近千萬元。

梁文傑23日在例行記者會上表示，這個案子跟前一陣子「富康聯盟黨」的案子性質非常像，都是中共有計畫、有組織性的在培養這些勢力。

梁文傑提到，檢調都非常辛苦，這類跟間諜國安有關的案子非常不容易辦，因為證據非常難取得。「我還是希望我們的司法體系，特別是法院體系能對國安案件高度重視」。