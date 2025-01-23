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上海官員賞台北燈節有變數？ 陸委會不滿台辦「1行為」

聯合報／ 記者陳宥菘／台北即時報導
陸委會副主委梁文傑23日表示，上海台辦阻撓台商回台參加海基會「大陸台商春節活動」，我們對於這種不友善的舉措相當不滿。記者陳宥菘／攝影
陸委會副主委梁文傑23日表示，上海台辦阻撓台商回台參加海基會「大陸台商春節活動」，我們對於這種不友善的舉措相當不滿。記者陳宥菘／攝影

大陸文旅部17日宣布近日將恢復福建、上海團客赴台旅遊後，北市觀傳局長王秋冬表示，已邀請上海市官員2月來台參加2025台北燈節。陸委會副主委梁文傑23日證實，北市府已在20日向陸委會提出申請，正依規審查中。但他也特別提到，上海台辦阻撓台商回台參加海基會春節活動，「我們相當不滿」。

台北燈節按往例都會邀請上海代表團參加，北市觀傳局長王秋冬22日表示，上海市將有3個團來欣賞台北燈節，其中因上海市官員為市府發函邀請，故由市府向陸委會遞交申請資料。

對此，梁文傑23日在例行記者會上首先表示，台北市政府在1月20號向陸委會提出申請，正在依規定審查中。

但他話鋒一轉說，「我要提醒，海基會每年都會辦大陸台商春節活動，但是我們仍然受到一些台辦的阻撓，尤其是像上海這樣的大城市，台商特別多，但是阻撓也特別多。我們對於這種不友善的舉措相當不滿。」

梁文傑指出，大陸各省市台商協會的秘書長可能由當地台辦人員兼任，「每一次我們辦類似這樣的活動，他們都會勸阻台商會長、副會長不要回來，今年還是有類似這樣的情況」，對此我們要表達相當的不滿。

海基會每年在春節假期後舉辦「大陸台商春節活動」，加強與台商交流、宣傳政府政策，同時也是台商向政府提供建言並與各部會交流的重要平台，按慣例總統、陸委會主委、海基會董事長、經濟部長均會出席。不過自從民進黨執政以來，不時傳出陸方向台商施壓，不要返台參加活動，台商也因怕被「貼標籤」，出席意願很低。

今年「大陸台商春節活動」將在2月3日大年初六舉行，是賴清德總統上任後首次舉辦。不過今年活動地點非去年可容納約500人的圓山大飯店，而是改在台北美福大飯店舉行，預料人數將降至2、300人的規模，被認為與賴總統上任後兩岸關係更緊張有關。

而近期上海官員被拒絕來台已有先例。為了對大陸對台祭出「懲獨22條」表示抗議，陸委會目前拒絕發給大陸涉台系統「一把手」來台許可，除非其願意接受在台約晤。去年12月雙城論壇期間，上海台辦主任金梅被拒絕來台便是因其拒絕私下約晤。

上海 台商 陸委會

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