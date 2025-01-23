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校外砍殺釀1死！蘇州日本母子遇襲案 大陸男子判死刑

中央社／ 台北23日電
2024年6月24日蘇州一對日本母子遇刺受傷，中國女子胡友平重傷逝世。圖／取自網易號
2024年6月24日蘇州一對日本母子遇刺受傷，中國女子胡友平重傷逝世。圖／取自網易號

共同社今天報導，中國江蘇省蘇州市人民法院今天以故意殺人罪判處日本母子遇襲案男嫌死刑。對於被告的作案動機，法院審理未提及日本。

共同社引述外務省報導，蘇州市中級人民法院以故意殺人罪判處被告的中國男子死刑。法院的判決認定，被告男子因欠債而不想活，行兇致使包括孩童在內的3人死傷，罪行極其惡劣，社會影響重大。

日本外務省透露，蘇州日本母子遇襲案法院審理中，對於被告的作案動機未提及日本。日本內閣官房長官林芳正在今天記者會上對於蘇州日本母子遇襲案判決結果表示「犯罪行為終究是不能被容許的。嚴肅看待此次的判決」，強烈要求中方確保在中國的日僑安全。

去年6月24日，周姓被告在蘇州日本人學校附近向一對等候校車接送放學的日籍母子持刀行兇，隨後登上校車繼續犯行，挺身而出的隨車女導護胡友平遭刺殺身亡。

中國相關部門於同年11月29日對被拘的嫌犯提起訴訟；蘇州市中級人民法院今年1月9日首次開庭審理。

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日本 死刑 殺人

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