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約見泰、緬駐中國大使 北京盼採強力措施打擊電詐

中央社／ 台北23日電
圖為2023年緬甸相關地方執法部門開展抓捕行動，集中向中國移交涉詐犯罪嫌疑人1207名。新華社
圖為2023年緬甸相關地方執法部門開展抓捕行動，集中向中國移交涉詐犯罪嫌疑人1207名。新華社

泰、緬邊境一帶接連發生電信詐 騙案例，不少中國人受害，中國外交部亞洲司司長劉勁松昨天分別約見泰國緬甸駐中大使，希望泰、緬高度重視、負起責任，採取強有力措施堅決打擊電詐。

據中國外交部官網，劉勁松22日分別約見泰國駐中大使韓燦才、緬甸駐中大使丁貌瑞，針對共同打擊跨境電詐犯罪表達關切。

劉勁松表示，近期在泰緬邊境一帶接連發生電詐惡性案件，威脅並傷害中國等各國公民的切身利益。這類犯罪具有「黑社會+高科技+產業化+跨國境」的特點，希望泰、緬兩國高度重視、負起責任，採取強有力措施堅決打擊，維護民眾生命財產安全，絕不允許犯罪分子逍遙法外。

劉勁松指出，中方願與東協國家加強雙多邊執法合作，為各國人民安心往來營造安全環境，維護周邊國家交往合作，包括正常旅遊與文化活動的良好秩序。

據中國外交部官網消息，泰、緬駐中大使表示高度重視中方關切，對相關惡性案件深感痛心，認為電詐危害嚴重，本國政府的政策是堅決打擊、標本兼治、國際合作。將全力解救被困人員，依法嚴懲犯罪集團，加強邊境管控及重點區域監管，建立長效機制，鏟除跨境犯罪滋生土壤。

北京 泰國 緬甸 詐騙

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