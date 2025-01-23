陸機構首次獨立檢測福島核污染水 陸外交部：持續監督

大陸科研機構近日完成對日本福島附近海域海水的首次獨立取樣及檢測分析，發現氚和銫-137、鍶-90 等核素活度濃度未見異常。對此，大陸外交部發言人毛寧23日表示，將繼續會同國際社會敦促日方切實履行承諾，確保福島核污染水排海始終處於嚴格的國際監督之下

財聯社報導，毛寧於例行記者會上表示，確保中方等利益攸關國獨立取樣監測，是日方在福島核污染水排海問題上作出的承諾內容之一。經向有關部門瞭解，中方科研機構已經完成對中方首次獨立取樣樣本的檢測分析，樣本中氚和銫-137、鍶-90等核素活度濃度未見異常。

對於「上述檢測結果是否驗證了福島核污染水排海的安全」的提問，毛寧表示，福島核污染水排海涉及國際公益，日方罔顧周邊國家和國際社會關切，所採取的單方面行動缺乏正當性、合理性。

她表示，中方反對排海的立場沒有變化，在國際社會缺乏阻止日方排海的強制機制的情況下，利益攸關國對日方排海持續進行獨立取樣監測，是管控排海風險的有效措施。

毛寧另指出，注意到專業部門指出單次檢測結果的參考意義是有限的，中方將繼續會同國際社會敦促日方切實履行承諾，確保福島核污染水排海始終處於嚴格的國際監督之下，持續對海水進行獨立採樣監測。