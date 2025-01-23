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陸核潛艇產能飆升「暴兵之勢」震撼美智庫：戰略平衡或全面逆轉

香港01／ 撰文：許祺安
2018年4月12日，中國海軍在南海舉行大凡兵時出現的094戰略核潛艇和093B攻擊核潛艇。（CCTV 影片截圖）
2018年4月12日，中國海軍在南海舉行大凡兵時出現的094戰略核潛艇和093B攻擊核潛艇。（CCTV 影片截圖）

近期，美國智庫對中國核潛艇建造能力的最新評估引發廣泛關注，指出中國軍工廠正以每年3至4艘攻擊型核潛艇及1.5至2艘彈道導彈核潛艇的速度進行生產。該報告稱，中國核潛艇的批量建造釋放「暴兵之勢」重要的戰略信號。

《騰訊網》22日報導，該智庫報告顯示，中國在新一代核潛艇的關鍵技術領域取得突破性進展，其中包括泵推技術、減震浮閥技術和陣列聲納技術。中國核潛艇的靜音性能預計將追平美軍現役潛艇水準，甚至在態勢感知能力上實現超越。這些技術進步為高性能核潛艇的大規模生產提供了堅實基礎。

中國核潛艇部隊轉型「以核為主」

報告點明，從解放軍海軍的發展看，中國潛艇部隊正邁入「以核為主」的歷史階段，體現了彌補核潛艇歷史欠帳的決心。長期以來，中國海軍以常規潛艇為主，主要執行近海防禦任務，而核潛艇數量較少。隨著國家戰略需求和海外利益的擴展，解放軍加速核潛艇的建造，逐步向「核常兼備、以核為主」的戰略方針轉型，標誌著中國海軍由近海防禦向遠洋作戰的轉變。

在台海問題上，核潛艇被認為能夠在台灣東部建立戰略防禦縱深，對外部勢力干預形成有效遏制。報告提到，美國海軍核潛艇的巡航導彈長期威脅中國兩棲艦隊，而中國核潛艇的數量與性能提升，有望在台海局勢升級時構築堅固防線，為解放軍提供支援。同時，由於美國核潛艇逐漸老化且需遠距部署，中美在西太平洋的潛艇力量對比正逐步傾向中國。

改變西太平洋戰略格局

美國智庫認為，中國核潛艇的快速發展將深刻影響西太平洋地區的戰略平衡。報告指出，中國「下餃子」式的核潛艇建造將極大限制美國海軍在該地區的行動自由，迫使其重新審視軍事戰略和部署，並對其盟友形成威懾效應。這一發展更有助於中國實現其海洋權益和戰略目標。

中國核潛艇的飛速發展，是技術突破、戰略需求和國家安全等多因素綜合作用的結果，為中國海軍的現代化建設注入了強大動力。

延伸閱讀：

中國高超音速空對空導彈首次曝光專為瞄準美軍B-21量身打造？

中國軍艦入列阿爾及利亞海軍俄製護衛艦遭冷落原因曝光

文章授權轉載自《香港01》

中國核潛艇 海軍 美國 解放軍

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