中日韓擬於三月下旬舉辦三國外長會議

中國、日本和韓國正在商談於3月下旬舉行三國外長會議的事宜。此次外長會議，也可為今年稍後舉行的中日韓國領導人會議鋪路。

香港01引述日本《每日新聞》22日報導指出，日本作為今年三方對話的主持國，已經與中國和韓國進行接觸，兩國政府都表現出積極的態度。若確認舉辦，會議將由日本外務大臣岩屋毅主持，他也將分別會見中國大陸外交部長王毅和韓國外交部長趙兌烈。

日前曾傳出中日韓外長會有望於1月在東京舉行，但當時中國大陸外交部發言人毛寧在今年初僅表示，「目前我沒有可以提供的資訊」，未做進一步的回應和證實。

《每日新聞》的報導指，中日韓曾協調在今年2月初舉行外長會談，但由於王毅無法安排日程，因此改在3月下旬舉行。

此外，中日雙方也正在協調王毅訪日期間，舉行6年來首次中日經濟高層對話，上一次舉行是2019年4月在北京舉辦。共同社此前報導，王毅14日與日本自民黨幹事長森山裕和公明黨幹事長西田實仁在北京會談時，曾告知有意於3月訪日。若能實現，這將是自2020年11月以來中國外交部長再次訪日。

每日新聞另指出，日本政府曾推動三國領導人於春季舉行三邊峰會，但由於韓國國內政壇動盪，包括韓國總統尹錫悅被捕，峰會具體舉行的時間現存不確定性。