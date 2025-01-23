快訊

黃仁勳京滬年會戴AI眼鏡大跳APT. 員工們激動到尖叫吶喊

離奇命案！台中8旬婦肚痛診所候診突暴斃 目睹民眾嚇壞

郭俊麟專訪／在陳冠宇面前從I人變E人 為林昱珉霸氣傾倒

兩岸體育交流座談會 陸稱堅持「奧運模式」基礎交流

聯合報／ 記者陳政錄／即時報導
第25屆兩岸體育交流座談會已於22日，透過視訊方式舉行。圖為去年ISU世界青年花式滑冰錦標賽在小巨蛋開幕時，代表我方的中華台北會旗在場中飄揚。記者蘇健忠／攝影
第25屆兩岸體育交流座談會已於22日，透過視訊方式舉行。圖為去年ISU世界青年花式滑冰錦標賽在小巨蛋開幕時，代表我方的中華台北會旗在場中飄揚。記者蘇健忠／攝影

趕在春節之前，據大陸國家體育總局，第25屆兩岸體育交流座談會已於22日，透過視訊方式舉行，大陸國家體育總局局長、奧會主席高志丹和我方中華奧會主席林鴻道出席並致辭。據中方發布，雙方表示，兩岸體育界應掌握大勢，強化共識，排除干擾，堅持在「奧運模式」基礎上推動兩岸體育交流合作行穩致遠。

據大陸國家體育總局主管《中國體育報》發布，22日，第25屆兩岸體育交流座談會以視訊會議方式舉行，高志丹、林鴻道出席並致辭，大陸奧委會副主席李靜等兩岸奧委會負責人參加座談會。

報導稱，高志丹、林鴻道分別致辭，共同回顧了2023、2024年兩岸體育交流合作情況，規劃了2025年兩岸體育交流活動，並就當前形勢下維護兩岸體育交流與合作良好局面等共同關心的問題深入交換了意見。

據中方發布，雙方表示，面對新情勢、新挑戰，兩岸體育界應掌握大勢，強化共識，排除干擾，善作善成，堅持在「奧運模式」基礎上推動兩岸體育交流合作行穩致遠。

兩岸體育交流座談會由兩岸奧委會於1997年共同發起，至今已舉辦24屆，是兩岸體育界最高級別會晤機制。疫情期前，曾經歷過順延或以視訊方式舉行，而上一次舉辦是在2023年4月17日。

當時，我方以林鴻道為團長的一行13人，於2023年4月16日至20日到北京參加第24屆兩岸體育交流座談會，並在期間與大陸國台辦主任宋濤舉行會見。當時，宋濤也對林鴻道等人說，希望繼續肩負起維護兩岸共識、維護「奧運模式」的責任，促進兩岸體育交流。

但值得注意的是，儘管陸方持續強調「奧運模式」基礎上推動兩岸體育交流合作，但在這幾次有關兩岸體育交流座談會、兩岸奧會交流的訊息發布中，均稱我方代表林鴻道為「中國台北奧委會主席」，並非我方所用的「中華台北」。

中華台北 奧運 宋濤 體育

延伸閱讀

【專家之眼】饒慶鈴見宋濤恐遭懲 兩岸是誰疼台農民？

赴陸會宋濤未報備恐懲處 饒慶鈴：為台東我概括承受

赴陸會宋濤未報備 饒慶鈴：我只是去賣水果

宋濤新年寄語：將為兩岸青年交流「創造更多條件」

相關新聞

「中美高官需接觸」北京1句話釋解除制裁魯比歐訊息？

美國新任國務卿魯比歐（Marco Rubio）對中國立場一向強硬，被中國官方列為制裁名單，使其未來與中方的互動備受注目。...

兩岸體育交流座談會 陸稱堅持「奧運模式」基礎交流

趕在春節之前，據大陸國家體育總局，第25屆兩岸體育交流座談會已於22日，透過視訊方式舉行，大陸國家體育總局局長、奧會主席...

中日韓擬於三月下旬舉辦三國外長會議

中國、日本和韓國正在商談於3月下旬舉行三國外長會議的事宜。此次外長會議，也可為今年稍後舉行的中日韓國領導人會議鋪路。

川普「退群」、國際組織空出位置 中國「機會來了」

美國總統川普剛上台就宣布美國退出世界衛生組織和巴黎氣候協定等國際組織，外媒分析認為，川普開啟的「退群」進程，在相關國際組...

前西藏自治區政府主席齊扎拉 涉嚴重違法落馬

中國官方公布，14屆全國政協常委、農業和農村委員會副主任齊扎拉涉嫌嚴重違紀違法，正接受中共中央紀委國家監委紀律審查和監察...

廣東梅大高速坍塌致調查報告發布 問責32名公務人員

2024年5月1日凌晨，廣東梅州市至大埔縣高速公路茶陽路段（梅大高速）發生塌方，導致23輛車掉落，造成52人死亡、30人...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。