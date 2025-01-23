兩岸體育交流座談會 陸稱堅持「奧運模式」基礎交流

趕在春節之前，據大陸國家體育總局，第25屆兩岸體育交流座談會已於22日，透過視訊方式舉行，大陸國家體育總局局長、奧會主席高志丹和我方中華奧會主席林鴻道出席並致辭。據中方發布，雙方表示，兩岸體育界應掌握大勢，強化共識，排除干擾，堅持在「奧運模式」基礎上推動兩岸體育交流合作行穩致遠。

據大陸國家體育總局主管《中國體育報》發布，22日，第25屆兩岸體育交流座談會以視訊會議方式舉行，高志丹、林鴻道出席並致辭，大陸奧委會副主席李靜等兩岸奧委會負責人參加座談會。

報導稱，高志丹、林鴻道分別致辭，共同回顧了2023、2024年兩岸體育交流合作情況，規劃了2025年兩岸體育交流活動，並就當前形勢下維護兩岸體育交流與合作良好局面等共同關心的問題深入交換了意見。

據中方發布，雙方表示，面對新情勢、新挑戰，兩岸體育界應掌握大勢，強化共識，排除干擾，善作善成，堅持在「奧運模式」基礎上推動兩岸體育交流合作行穩致遠。

兩岸體育交流座談會由兩岸奧委會於1997年共同發起，至今已舉辦24屆，是兩岸體育界最高級別會晤機制。疫情期前，曾經歷過順延或以視訊方式舉行，而上一次舉辦是在2023年4月17日。

當時，我方以林鴻道為團長的一行13人，於2023年4月16日至20日到北京參加第24屆兩岸體育交流座談會，並在期間與大陸國台辦主任宋濤舉行會見。當時，宋濤也對林鴻道等人說，希望繼續肩負起維護兩岸共識、維護「奧運模式」的責任，促進兩岸體育交流。

但值得注意的是，儘管陸方持續強調「奧運模式」基礎上推動兩岸體育交流合作，但在這幾次有關兩岸體育交流座談會、兩岸奧會交流的訊息發布中，均稱我方代表林鴻道為「中國台北奧委會主席」，並非我方所用的「中華台北」。