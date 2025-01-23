廣東梅大高速坍塌致調查報告發布 問責32名公務人員

2024年5月1日凌晨，廣東梅州市至大埔縣高速公路茶陽路段（梅大高速）發生塌方，導致23輛車掉落，造成52人死亡、30人受傷。事發近九個月後，廣東省應急管理廳日前公布此次塌方災害的調查評估報告，廣東省紀委監委並對災害中存在失職失責問題的4家公家單位及32名公職人員進行問責。

報告首先指出，經調查認定，這是一起長時間持續性降水與多種因素疊加耦合作用。事發當天有零星小雨，行車視線不良，車流量較平常突增，車輛墜落後起火燃燒，進一步加大災害損失。同時，工程方面存在問題，對路堤抗災能力有一定影響。

調查發現，廣東省於災害發生前出現多輪強降水過程，平均雨量破歷史同期紀錄。從2024年4月的兩個觀測站紀錄來看，距災害點約700公尺的梅林站月雨量為740.5毫米，為2021年1月有記錄以來最大值；距災害點約15.9公里的大埔站月雨量為628.2毫米，是歷史同期的3.75倍。

造成塌方災害的主要原因是災害點路段為「倒三角形」溝谷（溝壑）地貌斜坡路堤，受長時間持續性降水影響，地下水持續累積、水位升高，造成暫態性地下水動靜水壓力、浮托力（浮力）和滲透力持續增大，滑動推力不斷積聚，長時間飽水造成路堤底部及基底軟化，抗剪強度（剪切強度）降低，路堤中下部及護腳牆突然滑動變形，引發路堤上部填土塌方，造成高速公路塌方災害。

調查團隊並對事發路段的工程勘察、設計、施工、監理、驗收、運營、養護等情況進行調查，但報告中僅指出總結的五個教訓，並未具體說明問題的責任歸屬：一是對高填路基的風險重視不夠，對長時間持續性降水的危害性認識不足；二是公路地下水防範意識淡薄，智能監測預警手段嚴重不足；三是建設管理不到位，一定程度上影響了工程抗災能力；四是重建設輕管養，日常隱患排查治理流於形式；五是監管職責交叉重疊，沒有形成有效的監管壓力。

廣東省紀檢監察機關依規對災害中存在失職失責問題的省交通運輸廳、省公路事務中心、省交通集團有限公司和梅州市交通運輸局這4個責任單位和32名公職人員進行問責。除省公路事務中心前主任汪曉天因涉嫌其他嚴重違紀違法問題，正接受省紀委監委紀律審查和監察調查；其他相關責任人分別受到黨紀政務處分或誡勉等問責處理。相關企業和個人的違法違規行為已交由行業主管部門進行行政處罰。