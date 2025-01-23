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中國大陸專家對福島核污染水完成首次獨立檢測 未發現異常

聯合報／ 記者黃國樑／即時報導
大陸完成首次獨立採樣的日本核汙染水檢測，並未發現濃度異常。圖為福島核電廠及鄰近海域空中鳥瞰。（美聯社）
大陸完成首次獨立採樣的日本核汙染水檢測，並未發現濃度異常。圖為福島核電廠及鄰近海域空中鳥瞰。（美聯社）

據中國新聞網、環球時報等報導，大陸科研機構完成對日本福島附近海域海水的首次獨立取樣及檢測分析，發現氚和銫-137、鍶-90 等核素活度濃度未見異常。

報導稱，2024年10月中旬，大陸專家赴福島核污染水排海口附近海域獨立採集樣本。經向中國國家原子能機構了解，這是中國大陸首次對福島核污染水排海進行獨立取樣。而結合迄今各類監測數據，暫未有跡象顯示排海對相關海域海洋生物造成影響。

公開資料顯示，日本政府於2023 年8 月24 日開始，在國際原子能總署（IAEA）監督下，將放射性廢水過濾和稀釋後逐步排入海洋，預計整個排海計畫為期至少30 年，總量超過100 萬噸，但這也引發一系列國際反應。

自日本政府開始排放福島核汙染水後，聯合國IAEA 對該核電廠附近海水進行了獨立採樣和測量，確認氚含量符合安全標準。

截至2024年7月15日，核電廠附近海水檢出的氚含量為9 bq / L，遠低於日本安全排放標準（700 bq / L）及世界衛生組織的飲用水標準（10000 bq / L）。

2024年10月，IAEA 派遣中、韓、俄、英、法等11 國專家到福島進行全面安全調查，結果顯示排放設備與核廢水水質符合國際安全標準。

日本 核廢水 核電 福島 聯合國

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