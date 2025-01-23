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王毅與巴西總統顧問通話：中國與拉美合作不應受第三者干擾影響

聯合報／ 記者黃國樑／即時報導
中國外長王毅（右）昨應約與巴西總統特別顧問阿莫林通電話。圖為去年9月兩人在新成立的「和平之友」部長級會議後共同會見記者。 （新華社）
中國外長王毅（右）昨應約與巴西總統特別顧問阿莫林通電話。圖為去年9月兩人在新成立的「和平之友」部長級會議後共同會見記者。 （新華社）

據大陸外交部網站，2025年1月22日，中共中央外辦主任王毅應約同巴西總統首席特別顧問阿莫林通電話。王毅表示，中國與拉美之間所進行的是平等互利的合作，不尋求針對誰或取代誰，也不應受到第三者的干擾影響。

王毅說，去年11月，習近平主席成功對巴西進行國事訪問，兩國元首舉行的歷史性會晤取得一系列里程碑式成果，為下階段雙邊關係發展擘畫了宏偉藍圖。雙方要全面落實兩國元首達成的重要共識，將兩國發展戰略對接框架下重點領域合作落實處，不斷豐富中巴命運共同體的時代意義和戰略內涵。

王毅指出，中巴作為東西半球最大的開發中國家，發展道路相似，經濟高度互補。兩國元首建立的牢固互信和友誼，為雙方開展全方位合作奠定了堅實政治基礎。中國堅定支持盧拉總統領導巴西人民探索符合本國國情的發展之路。目前金磚大家庭不斷擴大，中方支持巴西擔任今年金磚國家主席國，推動「大金磚合作」不斷取得新成果。

他表示，中國支持巴方舉辦聯合國氣候變遷大會。希望與巴方共同堅持真正的多邊主義，譜寫「全球南方」聯合自強的新篇章。今年是中拉論壇正式運作十週年，中方願同包括巴西在內的各國共同努力打造中拉命運共同體。中國與拉美之間所進行的是平等互利的合作，不尋求針對誰或取代誰，也不應受到第三者的干擾影響。

王毅表示，烏克蘭危機爆發將近三年。各方呼籲停火止戰、推動政治解決的共識正在不斷累積擴大。中巴共同提出的「六點共識」和成立烏克蘭危機「和平之友」小組，就是為了匯聚「全球南方」的共識，為實現和談營造氛圍、累積條件。

阿莫林表示，習近平主席去年對巴西的國事訪問非常成功，兩國元首的重要共識為巴中全面戰略合作明確了方向。希望雙方加緊落實訪問成果，攜手建構更公正世界、更永續星球的巴中命運共同體。面對國際情勢的新變化，巴中作為新興大國，可以在維護世界和平、應對氣候變遷等方面進一步加強合作，發揮更大作用。

他表示，巴西高度重視中拉論壇，願同中方加強協調，並辦好今年的論壇會議。巴西和中國就烏克蘭危機達成的「六點共識」具有重要意義，我們要抓住時機，進一步發揮好「和平之友」小組作用。

外交部 巴西 王毅

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