赴泰安全擔憂 自陸燒向亞洲客

去年入境泰國的外國遊客達到三五五○萬，陸客以六七三萬人次占比第一，但大陸演員王星赴泰遭綁至緬甸事件後，陸續又爆出多起大陸人遭拐賣淪為「豬仔」，衝擊陸客信心，紛紛取消春節赴泰行程。

綜合陸媒報導，旅遊網站攜程位於上海的一家旅行社經理透露，王星的經歷導致泰國遊的預訂量下降，「短期內，這肯定會影響遊客的信心」。有旅行社業者稱，事件一周後，泰國產品的退單量達到三成。春節期間，上海往返曼谷機票也降價近四成。

泰國旅行社協會預估，旅遊安全問題可能導致春節期間到訪泰國的大陸遊客人數下降百分之十至廿，可能給泰國旅遊業造成春節期間高達五十億泰銖（約四十八億台幣）損失。

泰媒曼谷郵報廿一日報導，泰國酒店協會數據顯示，本月陸客在泰國飯店的訂房取消量已達四五七二房，曼谷就占約二千房；對泰國安全的擔憂也影響其他海外市場，共有七八五六房被取消。

泰國旅遊委員會坦言，安全擔憂不僅影響大陸市場，還更廣泛地影響了亞洲遊客的旅遊意願。

泰國二○二三年九月起對大陸實施免簽政策，去年入境泰國陸客大增百分之九十一，泰國政府今年更調高觀光人次目標至三九○○萬，大陸遊客要達到八八○萬至九九○萬人次之間。但隨電詐犯罪衝擊泰國觀光聲譽，泰國也出現緊縮大陸旅客免簽待遇的聲浪。

泰國參議員宛猜廿日指，入境的大陸遊客激增可能導致泰國發生更多非法活動，就連賺觀光財的泰國旅行社協會秘書長阿迪斯也提議，將大陸遊客的免簽停留期從六十天縮短至十五天。對此，泰國旅遊與體育部長索拉翁表示，泰國目前不打算審查免簽制度，但坦言遊客的預訂量確實有所下降，強調政府正努力解決問題。