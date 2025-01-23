救陸客觀光信心…泰總理2月訪陸 盼平息演員遭拐風波

大陸演員王星遭拐至緬甸事件後，重創陸客赴泰旅遊市場，泰國旅遊與體育部長索拉翁（Sorawong Thienthong）廿一日表示，泰國總理貝東塔（Paetongtarn Shinawatra）計畫二月初訪陸並會見大陸國家主席習近平，以重建陸客的信心。泰國總理府昨還發布一則生成式ＡＩ影片，由貝東塔用中文向陸客保證安全。

泰國頭條新聞報導，索拉翁廿一日表示，貝東塔將於二月初訪陸並會見大陸國家主席習近平，旨在加強雙邊關係並重建陸客的信任。

訪問期間，貝東塔將向大陸民眾傳遞泰國旅遊安全的訊息，以增強遊客信心。貝東塔此行也將出席二月七日在哈爾濱舉行的亞洲冬季運動會開幕式。目前，大陸外交部尚未公布相關訊息或做出回應。

另對於泰方近期積極表態打擊跨境犯罪、保障遊客安全，索拉翁的聲明表示，泰方通過媒體發布的訊息未能有效傳遞給中國遊客，因此，泰國旅遊局駐陸辦事處正積極工作，以恢復陸客對泰國的信心，並計畫成立戰時指揮中心打擊假資訊，解決關於謠言、負面形象等問題。

事實上，泰國總理府昨天還發布一支由貝東塔本人親自向遊客保證泰國旅遊安全的影片，藉由生成式ＡＩ，讓貝東塔以中文表示：「近期關於中國公民被誘騙至泰國周邊地區詐騙窩點，引發廣大中國遊客對泰國安全問題和人口販運的擔憂，做為泰國總理，我可以向各位保證，泰國政府將所有遊客的安全置於首要位置。」

貝東塔說，泰國將嚴格執法打擊非法出入境，為旅泰陸客提供系統性全方位協助支持，防範意外事件發生，將努力與大陸朋友加強溝通，為所有遊客建立信心。

此前十七日，貝東塔曾召集外交部、泰國皇家警察和旅遊與體育部首長舉行會議，要求相關單位打擊跨境犯罪。大陸外交部長王毅十六日會見東協十國駐陸使節時表示，近期在泰緬邊境一帶連續發生網賭電詐惡性案件，威脅並傷害大陸等各國公民切身利益，希望「相關國家」負起責任。

貝東塔曾於去年十一月，在祕魯利馬出席亞太經合會（ＡＰＥＣ）領導人非正式會議期間，與習近平會面，當時雙方表態續推中泰鐵路等共建一帶一路合作，共同維護自由貿易體系。