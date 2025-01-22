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台北國際書展 陸委會設香港專區促進台港文化交融

聯合報／ 記者陳宥菘／台北即時報導
2025台北國際書展將於2月4日至2月9日在世貿一館登場，活動期間，陸委會與策進會將合辦「夯看Hong Kong–書香滿港在台灣」香港專區暨講座活動，促進台港文化的交融與碰撞。圖為2024台北國際書展「同你港故事」香港主題書展。記者陳宥菘／攝影
2025台北國際書展將於2月4日至2月9日在世貿一館登場，活動期間，陸委會與策進會將合辦「夯看Hong Kong–書香滿港在台灣」香港專區暨講座活動，促進台港文化的交融與碰撞。圖為2024台北國際書展「同你港故事」香港主題書展。記者陳宥菘／攝影

春節假期後，2025台北國際書展將於2月4日至2月9日在世貿一館登場，活動期間，陸委會與策進會將合辦「夯看Hong Kong–書香滿港在台灣」香港專區暨講座活動，除了展示豐富精彩的香港圖書，還有20場跨足台港藝術、建築等多元領域的講座與對談，促進台港文化的交融與碰撞。

根據策進會新聞稿，陸委會港蒙處處長兼策進會秘書長盧長水表示，「夯看Hong Kong–書香滿港在台灣」讓民眾無需親赴香港，就能在台灣感受濃厚的香港文化氣息。為期六天的書展，除了展示豐富精彩的香港圖書，還有20場跨足台港藝術、建築、音樂、電影、文學等多元領域的講座與對談，帶領大家深入探索當代台港文化的交融與碰撞。

盧長水說，這些精彩的文化饗宴，將提供不同的視角與故事，並邀請觀眾與作家們進行近距離的互動，讓台灣民眾能更全面地了解香港文化的發展與轉變，也期盼香港的文化工作者在台灣這塊自由沃土充分發揮創意，共同豐富台灣文化的內涵，為台港文化的傳承與創新注入更多的活力。

策進會表示，書展首日還將舉辦開幕茶會，現場不僅有港味十足的點心，還能免費閱讀豐富多元的香港書籍，讓民眾沉浸在濃厚的香港氛圍中。本次展區設計融入香港復古風情，特別呈現歷史悠久的「叮叮車」，並巧妙融入香港茶餐廳的經典元素，帶民眾體驗地道的港味。

建築 陸委會 香港

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