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中國自主建造054B型巡防艦 交接入列

中央社／ 台北22日電

中國自主建造的新一代巡防艦054B漯河艦今早在山東青島某軍港交接入列。中國軍事專家指出，054B巡防艦未來也將在三亞部署。

央視今天報導，共軍054B巡防艦首艦漯河艦（舷號545）今天上午在山東青島某軍港交接入列，是中國自主研制建造的新一代巡防艦，排水量約5000噸。

環球時報報導引述中國軍事專家張軍社說法，認為054B配備先進的主動相列雷達和射控雷達，搜索距離遠、範圍廣，能夠發現遠距離目標，防空和對海作戰反應速度快，能夠擔負中程防空任務。

根據公布畫面，張軍社表示，054B巡防艦首艦漯河艦的直升機甲板和機庫加大加寬，可容納更大的新型反潛直升機，火力強大，搜潛聲納和攻潛武器種類多，綜合反潛能力強，更適於水下反潛任務，能成為航艦或大型兩棲攻擊艦在水下的「帶刀護衛」。

張軍社分析，054B巡防艦首艦漯河艦入列，有利於該型艦未來和遼寧艦航艦編隊展開訓練，及早與航艦編隊形成合力。「我們在三亞還部署有航母，因此054B護衛艦未來也會在三亞部署。」

三亞 國軍 直升機

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