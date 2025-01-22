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台北國際書展 香港專區快遞台港文化議題

中央社／ 台北22日電

大陸委員會（陸委會）、台港經濟文化合作策進會（策進會）將於台北國際書展期間（2月4至9日）合辦「夯看Hong Kong–書香滿港在台灣」香港專區暨講座活動。

策進會22日透過新聞稿表示，「夯看Hong Kong–書香滿港在台灣」香港專區暨講座活動將於台北國際書展期間展開，開幕當天將有茶會，提供港味點心，另將安排多名講者分享台港文化相關議題。

陸委會港澳蒙藏處長兼策進會秘書長盧長水表示，香港專區將展出香港圖書，另還規劃20場橫跨台港藝術、建築、音樂、電影、文學等多元領域講座與對談，為台灣民眾了解香港文化發展與轉變提供不同視角。

盧長水指出，另也期盼來自香港的文化工作者可以在台灣這塊自由沃土上，充分地發揮創意，共同豐富台灣文化內涵，為台港文化的傳承與創新注入更多活力。

台北國際書展 陸委會 香港

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