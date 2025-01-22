川普擬對陸商品加徵10%關稅 陸外交部回應
甫就任的美國總統川普表態，正考慮對大陸進口商品徵收10%的關稅，且可能從2月1日起實施。至於中國大陸與美國雙方是否已就關稅問題溝通？大陸外交部發言人毛寧22日在例行記者會僅表示，大陸願意同美方保持溝通，妥善處理分歧。
去年大選期間，川普在揚言要對大陸商品加徵60%關稅，現在可能縮水改僅加徵10%；另外，川普也同樣考慮在2月1日起，分別對加拿大、墨西哥商品課徵25％關稅，主因是不滿2國在邊境管理不力，導致大量非法移民入境美國。
路透報導，川普表示正在考慮對加拿大和墨西哥徵收關稅，除非它們打擊非法移民和來自中國大陸的芬太尼，越過美國邊境的販運活動。
澎湃新聞稱，對於關稅問題，毛寧回應，大陸願意同美方保持溝通，妥善處理分歧，拓展互利合作，推動中美關係穩定、健康、可持續的發展。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言