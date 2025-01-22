川普擬對陸商品加徵10%關稅 陸外交部回應

甫就任的美國總統川普表態，正考慮對大陸進口商品徵收10%的關稅，且可能從2月1日起實施。至於中國大陸與美國雙方是否已就關稅問題溝通？大陸外交部發言人毛寧22日在例行記者會僅表示，大陸願意同美方保持溝通，妥善處理分歧。

去年大選期間，川普在揚言要對大陸商品加徵60%關稅，現在可能縮水改僅加徵10%；另外，川普也同樣考慮在2月1日起，分別對加拿大、墨西哥商品課徵25％關稅，主因是不滿2國在邊境管理不力，導致大量非法移民入境美國。

路透報導，川普表示正在考慮對加拿大和墨西哥徵收關稅，除非它們打擊非法移民和來自中國大陸的芬太尼，越過美國邊境的販運活動。

澎湃新聞稱，對於關稅問題，毛寧回應，大陸願意同美方保持溝通，妥善處理分歧，拓展互利合作，推動中美關係穩定、健康、可持續的發展。