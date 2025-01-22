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中國學者：中方對盧比歐制裁 有可能技術性退讓

中央社／ 北京22日電

對中立場一向強硬的美國國務卿盧比歐，在中國二度制裁下隨著總統川普上任，使他未來與中國互動是否出現阻礙受到熱議。中國學者認為，在中方樂意與美國改善關係下，制裁有機會退化為「技術問題」，不至於影響盧比歐與中國互動。

中國人民大學國際關係學院教授時殷弘表示，在目前中美關係以「友善」為優先的氣氛下，如果中國政府決定

邀請盧比歐（Marco Rubio）到中國會談，那麼中方為盧比歐解除制裁「輕而易舉」，甚至不用公開宣布。

另一名不願具名的中國學者指出，從中國外交部發言人郭嘉昆昨天的發言就能看出端倪，且頗有深意。郭嘉昆昨天在該部例行記者會上針對這一問題回答，「中方將堅定維護國家利益，同時，中美兩國高層官員有必要以適當方式保持接觸」。

這名學者分析，郭嘉昆所說的「中方將堅定維護國家利益」，言外之意就是中國先前對盧比歐的制裁，是基於「維護國家利益」所為。那麼，「堅定維護國家利益」這句話就是代表中方先前對盧比歐的兩次制裁，本質上並沒有錯，也是在為中方未來與盧比歐在中國接觸作好鋪墊，避免再落話柄。

他表示，關鍵在「中美兩國高層官員有必要以適當方式保持接觸」，這形同明示，中國認為有必要和盧比歐這樣的美國外交系統最高主管接觸，而且還要「保持接觸」，而且是「有必要」。至於什麼是「適當方式」，再由中方認定。

這名學者指出，如果中方確立要邀請盧比歐訪問中國，當然，盧比歐得在一定程度上，無論是言語上還是行動上，緩和一向對中強硬的立場。如果盧比歐做得到，且中美關係不要搞得太僵，中方可有很多種方式避開制裁，並設法平息民間輿論。例如，盧比歐被制裁時是聯邦參議員，但他已改任國務卿等理由。屆時，制裁就有機會退化為「技術問題」。

時殷弘及這名不具名學者都認為，在政策上，無論盧比歐對中國多強硬，都必須聽命於川普，這是川普用人的底限。不具名學者並表示，在這種情況下，中國未來勢必會想盡辦法繞開盧比歐，直接與川普核心幕僚接觸，以取得更多空間，進而降低盧比歐個人對中國的衝擊性。

時殷弘並表示，外界認為川普對中國立場較盧比歐等鷹派具彈性，但川普不過是為了勒索而哄騙、威脅中國，再看中國是否接受勒索。若不接受，則視情況實施不同程度的威脅。

川普 關係

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