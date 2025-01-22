「川普2.0」牽動兩岸關係？張五岳：風險可控

川普重返白宮，美中互動如何牽動兩岸關係備受矚目。淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳22日指出，只要美中之間管道暢通，美台關係、台灣問題在美台互動之間的角色也是可控的，他認為，今年兩岸關係不會有很大的意外跟失控。

川普20日正式宣誓就職美國總統，國策研究院22日上午舉辦「川普新政與2025國際變局」座談會，邀請多名專家學者，對「川普2.0」的戰略思維與國際新局進行分析。

看待川普重返白宮後可能的兩岸變局，張五岳表示，由於近期台灣與大陸欠缺溝通對話與互信，兩岸關係基本上是美中太平洋的「大兩岸」高度，制約台海「小兩岸」，就此來看，今年兩岸關係可以觀察2個因素，包含北京視為第1條不可逾越的紅線的台灣問題怎麼處理，以及美中既有的機制管道能不能有效管控風險，從這個角度看，「初步看起來沒有很悲觀」。

張五岳解釋，美國大選結束後，從習近平派發給川普的賀電，到川普就任前3天與習近平通話等，可以研判美中之間「短期之內的高層安全戰略對話能夠維持」，換言之，習近平跟川普之間，乃至於大陸外長王毅與美國國家安全顧問瓦爾茲（Mike Waltz）、國務卿盧比歐（Marco Rubio）之間的對話，都可望持續。

美中關係之外，美台之間的溝通維繫也是關鍵。張五岳提到，目前美台之間面臨一些經貿方面的考驗，如台灣對美國的貿易順差快速攀升，但整體美台關係是好的開始。不過他提到，川普在未來4年任內有沒有可能將「台灣牌」作為美中之間交易的籌碼，值得關注。

張五岳認為，當前北京在美中關係上基本採取「爭取和、準備談、做好鬥（的準備）」方針。而從北京角度看，今年兩岸關係存在3個風險：一是美台高層人員互訪，過去川普第1任期曾大量讓美國高官到台灣訪問；二是包含出售武器在內的美台軍事合作，川普曾是出售最多高性能武器給台灣的美國總統；三是賴清德總統出訪友邦並過境美國本土的規格，北京將視過境的地點、時間與形式，決定對台是否升壓。

總結來說，張五岳認為，目前美中之間的風險可控，美台之間也基本可以良好運作。因此，接下來該怎麼避免誤判、防範意外、管控分歧，並進一步透過各式雙向對等互動交流，堆疊善意並相向而行，值得努力。

至於今年中共對台的可能政策手段，張五岳點出，包含「硬的一手」與「軟的一手」。前者共有3個時間點與事件可以關注。第一，今年3月是大陸《反分裂國家法》制定20周年，北京應會舉行座談會，可觀察是由人大委員長趙樂際或甚至由最高領導人親自出席，但「反分裂」屬於對台政策的強硬作為，「話一定不會好」。

第二個時間點是5月，屆時將逢賴總統執政1周年，以及世界衛生大會（WHA）的開會時間，「這時候兩岸氣氛一定不會太友好」。第三則是美台之間有無高層互訪，或是賴總統是否有高規格到美國過境，「如果沒有，風險理論上可控」。