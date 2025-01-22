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共軍054B護衛艦首艦入列 陸專家：航母的「帶刀護衛」

聯合報／ 記者陳政錄／即時報導
共軍海軍054B護衛艦首艦「漯河艦」，22日上午在青島某軍港交接入列。（央視新聞）
共軍海軍054B護衛艦首艦「漯河艦」，22日上午在青島某軍港交接入列。（央視新聞）

大陸官媒報導，共軍海軍再添新武器。新華社稱，22日上午，解放軍海軍054B護衛艦首艦「漯河艦」在青島某軍港交接入列。大陸軍事專家指稱，該艦是遠洋型護衛艦，使用了新型動力系統，性能先進，能夠擔負防空、反潛等任務，遠海綜合作戰能力強，能與航母編隊成為其「帶刀護衛」，未來也會在三亞部署。

新華社稍早發布快訊，22日上午，解放軍海軍054B護衛艦首艦「漯河艦」，在青島某軍港交接入列。公開資訊顯示，該艘「漯河艦」舷號為「545」，排水量約5000噸，是大陸自主研製建造的新一代護衛艦，在艦艇隱身技術、作戰指揮系統、火力集成控制等方面取得突破，具備綜合作戰和遂行多元軍事任務能力。

《環球時報》引述大陸軍事專家張軍社看法，指其具有先進的雷達偵測、火力整合控制技術，很強的反潛能力、隱身性能，將顯著提升綜合作戰能力。

對於有分析認為，054B艦將會在共軍航母編隊中發揮重要作用。張軍社分析， 該艦配備先進的主動相控陣雷達和火控雷達，搜索距離遠、範圍廣，能夠發現遠距離目標，同時該艦的反潛能力更加突出，從已公布畫面看來，其直升機甲板、機庫加大加寬，可容納更大的新型反潛直升機，加上武器種類多元，能夠成為航母或大型兩棲攻擊艦的「帶刀護衛」。

因此，張軍社認為，公開訊息指漯河艦在青島「某軍港」交接入列，有利於該型艦未來和遼寧艦航母編隊展開訓練，與航母編隊形成合力，「我們在三亞也部署有航母，因此054B護衛艦未來也會在三亞部署。」

大陸國防部發言人吳謙日前對「054B護衛艦上海下水」回應，共軍海軍按照有關計劃發展主戰艦艇等裝備，是著眼大陸國家安全需要、海軍建設發展全局作出的正常安排。

三亞 共軍 海軍

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