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2024中國國內旅遊人次56.15億 年增14.8%

中央社／ 台北22日電

中國文化和旅遊部的數據顯示，2024年，國內出遊人次56.15億，年增14.8%。國內遊客出遊總花費人民幣5.75兆元（下同，約新台幣25.87兆元），年增17.1%。

據新華社報導，根據國內旅遊抽樣調查統計結果，2024年，國內出遊人次56.15億，比2023年同期增加7.24億，年增14.8%。其中，城鎮居民國內出遊人次43.70億，年增16.3%；農村居民國內出遊人次12.45億，年增9.9%。

分季來看，第一季國內出遊人次14.19億，年增16.7%；第二季國內出遊人次13.06億，年增11.8%；第三季國內出遊人次15.12億，年增17.2%；第四季國內出遊人次13.78億，年增13.2%。

2024年國內遊客出遊總花費5.75兆元，比2023年增加0.84兆元，年增17.1%。其中，城鎮居民出遊花費4.93兆元，年增18.0%；農村居民出遊花費0.83兆元，年增12.2%。

據21世紀經濟報導，中國旅遊協會副會長、前國家旅遊局副局長杜一力在中國旅遊協會舉辦的活動上表示，2025年總體旅遊需求仍然是「旺丁不旺財」。2025年對旅遊行業而言，「既是更艱難的一年，也是更好的一年」。

中國旅遊協會副會長張潤鋼則說，飯店業者不要寄予不切實際的希望，同時注意不要圖熱鬧，因地制宜地做好一些微創新。

張潤鋼表示，中國飯店集團整體上進入比較困難的時期。集團規模在不斷擴大，但收入、利潤、效益卻在下降，形成了明顯的悖論。

中國在疫情過後未出現經濟反彈，反而陷入消費降級等經濟問題，同時衝擊旅遊市場。

國旅 飯店

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