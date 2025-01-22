駐港澳機構逃過在野砍預算 澳門媒體「這麼看」原因

立法院21日三讀通過114年度中央政府總預算案，刪減金額創下史上新高。陸委會部分，在野黨團提案刪減逾1.3億元、凍結近1億元，刪減幅度占陸委會年度總預算21%，但唯獨未向派駐港澳機構經費「開刀」。澳門媒體分析，刪除「港澳聯繫服務之推動與執行」項目的預算，就等於是「撤館」，而在台灣政府的設想中，「撤館」是「鬥爭武器」，豈能主動「繳械投降」。

澳門媒體《新華澳報》指出，國民黨黨團日前在最後關頭，將刪凍陸委會預算的提案中的「港澳聯繫服務之推動與執行」項目，也就是陸委會香港事務局（對外稱「台北經濟文化辦事處」）和澳門事務處（對外稱「台北經濟文化辦事處」）的業務經費共1.3億元剔除，因而派駐澳門的經濟文化辦事處，躲過「熄燈關門」，可以繼續「開門營業」。

為何有這樣突如其來轉變？分析認為，有可能是國民黨內熟悉港澳事務的相關人士向國民黨團，力陳刪掉港澳駐處預算的利害關係，黨團覺得有理而「知所進退」。

首先，如果港澳駐處因此「熄燈關門」，以後要恢復，在目前的兩岸關係氣氛根本不可能。實際上，現在即使留存港澳駐處，派駐人員的工作證若須續期，或派出新人輪替時，港澳特區政府都會要求簽署「一中承諾書」，但民進黨政府會禁止簽署，因此香港辦事處已沒有台灣派出的官員，只有在香港聘雇的當地居民雇員，提供有限服務。

而在澳門，也只剩下2位由陸委會派出的官員，但外交部、移民署派出的官員，已經因為拒簽「一中承諾書」而返回台北，相應的服務如澳門居民申請入台證等，也停止提供臨櫃辦理服務。

分析認為，若刪除「港澳聯繫服務之推動與執行」項目預算，就等於「撤館」，在台灣看來，「撤館」是「鬥爭武器」，豈能主動「繳械投降」？

其次，分析指出，日前賴清德總統的元旦談話，已表明希望透過兩岸「小兩會」（大陸海旅會、台灣台旅會）協商恢復大陸居民赴台旅遊，但目前的兩岸氣氛，即使陸方有意願，兩岸「小兩會」的協商地點，既不能是北京、更不能是台北，曾經創造「澳門模式」的澳門是最佳地點，如果這時澳門的台北經濟文化辦事處「熄燈關門」，則無法就地提供後勤服務。