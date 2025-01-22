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盧比歐對中雖強硬 美國專家：川普政府未必跟隨

中央社／ 北京22日電
美國新科國務卿盧比歐。中央社
美國新科國務卿盧比歐。中央社

美國總統川普上任，對中立場一向強硬的盧比歐也就任國務卿，且馬上舉行「四方安全對話」外長會議，使美中關係前景受到矚目。但美國學者孫韻認為，儘管盧比歐對中態度未變，但川普政府的對中政策，未必會跟隨盧比歐的態度。

川普（Donald Trump）於台北時間21日凌晨正式就任美國總統，被中國二度制裁的盧比歐（MarcoRubio）隨即成為美國國務卿，主掌川普政府的外交事務，使中國陷入尷尬。

從盧比歐被提名為美國國務卿以來，中國外交部多次面對媒體詢問中方要如何因應，以及是否解除對盧比歐的制裁，始終三緘其口。直到21日，中國外交部發言人郭嘉昆才首度表示，中方將堅定維護國家利益，同時中美兩國高層官員「有必要以適當方式保持接觸」。這一答覆，被認為中國對未來與盧比歐接觸有軟化跡象。

美國之音（VOA）中文網報導，現任美國智庫史汀生中心東亞計畫共同主任及中國計畫主任的孫韻指出，盧比歐在中國事務上有著長期的經驗。但川普團隊中的每個人都忠於川普，因此川普才會是對中政策的最終決策者。

孫韻指出，儘管盧比歐的對中鷹派態度依舊不變，但新一屆川普政府的對中政策，未必會跟隨盧比歐的態度。

她認為，美國任何的對中政策，都會是「各種問題之間的平衡」，以實現由川普定義的美國國家利益。而強硬立場和友好立場，都會成為其中的一部分。

綜合外電報導，盧比歐上任後不久，就在美東時間21日下午與印度外交部長蘇傑生（SubrahmanyamJaishankar）、澳洲外交部長黃英賢（Penny Wong）及日本外務大臣岩屋毅舉行「四方安全對話」（QUAD）外長會議。

根據報導，這項會議的會後聲明通篇沒有提到中國，但指印太地區所受到威脅日增，4國「強烈反對任何試圖以武力或脅迫手段改變現狀的單邊行動」，並重申致力強化自由開放印太區域的承諾，將維護及捍衛印太法治、民主價值、主權及領土完整。

美國國家廣播公司（NBC）報導，盧比歐在會前受訪時說，這項會議將重申美國與世界各地的盟友，在對美國和美國人重要的事情上合作的重要性，「未來這就是我關注的重點」。

美國拉瑪珀學院（Ramapo College）政治學教授陳鼎（Dean Chen）對此表示，盧比歐在川普就職後第2天便與四方外長會面，這表明美國深化與日本、印度和澳洲的關係以抗衡中國，並維持印太地區的和平與穩定，仍然是美國新政府的核心重點之一。

外交部 川普 美國

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