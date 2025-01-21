日賺超6億！寧德時代預告2024年營收降淨利增
寧德時代21日晚間發布2024年業績預告，得益於公司技術研發能力與產品競爭力的持續增強，預計淨利潤將達到人民比490億至530億元（新台幣2,205億元到2,385億元），年增11.06%至20.12%之間。相當於每日賺人民幣1.34億元（新台幣6億元）。
寧德時代還預計營收區間為人民幣3,560億元到3,660億元（新台幣1.6兆元到1.64兆元），年減11.20%到8.71%，主因儘管公司電池產品銷量有所增長，但由於碳酸鋰等原材料價格下降，公司產品價格相應調整，導致營業收入同比下降。
南方都市報報導，目前，寧德時代的行業龍頭地位仍不可撼動。動力電池方面，中國汽車動力電池產業創新聯盟數據顯示，2024年，寧德時代動力電池裝車量為246.01GWh，市占達到45.08%，與上年相比增加了1.89個百分比，而排名第二的比亞迪弗迪電池市占為24.74%。
與此同時，寧德時代還在強化資本市場的國際化布局。2024年12月底，寧德時代官宣，將籌畫發行H股股票並在香港聯合交易所有限公司上市。寧德時代募資金額至少為50億美元，最早或於2025年上半年上市。
第三座海外工廠建設正緊鑼密鼓地推進中。2024年12月，寧德時代宣布與Stellantis合資建廠，總投資規模超過40億歐元，預計建設4年。這是寧德時代於海外的第三座工廠，將帶來50GWh的年產能。
儲能電池方面，寧德時代也在近期獲得重大訂單。寧德時代19日官宣，全球可再生能源和可持續城市發展的領導者馬斯達爾（Masdar）宣布，選擇寧德時代作為其在阿拉伯聯合大公國RTC（round the clock）項目中的首選電池儲能系統供應商。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言