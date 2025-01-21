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南台地震 陸國台辦慰問：對災情深表關切

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
對於嘉義地震，大陸國台辦發言人陳斌華21日晚間表示關切和慰問。記者廖士鋒／攝影
對於嘉義地震，大陸國台辦發言人陳斌華21日晚間表示關切和慰問。記者廖士鋒／攝影

嘉義21日凌晨發生芮氏規模6.4地震，除了嘉義外，包含台南市楠西區等周遭區域都受到影響，還有多所校舍受損，大陸國台辦21日晚間表示關切與慰問，強調希望受災民眾儘快恢復正常生產和生活秩序。

大陸國台辦發言人陳斌華21日晚間發布答記者問，針對地震災情作上述表示。

陳斌華指出，1月21日台灣南部發生強烈地震，造成人員受傷和財產損失。「兩岸同胞是一家人，我們對地震災情深表關切，向受災民眾表示慰問，衷心希望受災民眾儘快恢復正常生產和生活秩序」。

此前，西藏日喀則定日縣7日上午發生大地震後，包含總統賴清德、陸委會、海基會、國民黨主席朱立倫等都有表示慰問，當時陳斌華也回應指，「台灣各界和民眾通過多種形式向災區表達關心慰問，體現了兩岸血濃於水、守望相助的同胞之情。我們對此表示感謝」。

0121嘉義地震 國台辦 陳斌華

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