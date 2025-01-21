川普甫就任 習近平視訊普亭：深化中俄戰略協作

川普甫就任美國總統，中國大陸國家主席習近平21日在北京與俄羅斯總統普亭舉行視訊會晤。據中方發布，習近平說，中俄雙方要繼續深化戰略協作，堅定相互支持，維護兩國正當利益。

據大陸外交部，中俄兩國元首互致新年祝福。習近平提到，去年，兩人三次會晤，達成許多重要共識，兩國隆重慶祝建交75周年，中俄文化年精彩紛呈，務實合作穩中有進，雙邊貿易額維持成長等。

習近平說，新的一年，願和普亭一道，繼續引領中俄關係登高望遠，以中俄關係的穩定性和堅韌性應對外部環境的不確定性，共同促進兩國發展振興，維護國際公平正義。雙方要繼續深化戰略協作，堅定相互支持，維護兩國正當利益。鞏固拓展雙邊關係，推動務實合作深入發展。

習近平稱，中俄兩國要共同捍衛以聯合國為核心的國際體系和第二次世界大戰勝利成果，推動各國恪守聯合國憲章宗旨和原則，堅持普遍公認的國際關係基本準則，實踐真正的多邊主義。

習近平也說，身為上海合作組織輪值主席國，中國願與俄方和其他成員國一道，推動上海合作組織進入更高品質發展、更有為的新階段。中俄也要共同推動「大金磚合作」，譜寫全球南方團結自強新篇章。

據中方發布，普亭說，俄中始終相互信任、相互支持、平等相待，雙方合作符合兩國人民的利益，從不受國際情勢變化的影響。

普亭還稱，俄方堅定支持「台灣是中國領土不可分割的一部分」，並堅決反對任何形式的「台獨」。俄方願和中方加強在多邊事務中的合作，為世界和平發展發揮積極作用。

據中方發布，兩國元首也就共同關心的國際地區問題深入交換意見，同意在新的一年繼續保持戰略溝通。