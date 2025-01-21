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春節前現蹤金門海域稱「常態化巡查」 陸海警：進一步強化管控

聯合報／ 記者陳政錄／即時報導
近月，中國大陸海警持續在金門附近海域依法展開常態化執法巡查。此為福建海警早前進行大規模海上實作訓練資料照。圖／新華社
近月，中國大陸海警持續在金門附近海域依法展開常態化執法巡查。此為福建海警早前進行大規模海上實作訓練資料照。圖／新華社

2025年春節將至，中國海警局21日發布訊息表示，福建海警當天位金門附近海域依法展開常態化執法巡查，並稱1月以來，福建海警進一步強化有關海域管控力度，切實維護包括「台灣地區在內的中國漁民」合法正當權益和生命財產安全。

據中國海警局，中國海警局東海分局新聞發言人朱安慶21日表示，福建海警當天位金門附近海域依法展開常態化執法巡查。

中國海警局還指出，1月以來，福建海警組織艦艇編隊持續加強金門附近海域執法巡查，進一步強化有關海域管控力度，切實維護包括「台灣地區在內的中國漁民」合法正當權益和生命財產安全，有力保障廈金海域正常航行和作業秩序。

今天稍早，海巡署金馬澎分署第十二巡防區已發布訊息，表示偵獲4艘中國大陸海警船同時出現在金門南方海域，我方隨即啟動巡防應對機制。

上一次，中國海警於去年最後一天，也就是2024年12月31日時也曾公告，福建海警位金門附近海域依法展開常態化執法巡查。

近半年，大陸平均每月會發布一次「福建海警位金門附近海域依法開展常態化執法巡查」，例如前幾次分別為：2024年11月26日、10月30日、9月26日、8月21日。

去年2月14日發生陸船在金門海域翻覆，導致4人落海、2人死亡事件後，中國大陸海警持續在金廈海域展開常態化執法巡查。

福建 金門

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