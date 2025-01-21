去年底曾互致賀電…川普上任後 習近平再與普亭視訊會晤

在美國總統川普就任後，新華社21日快訊稱，大陸國家主席習近平在北京與俄羅斯總統普亭舉行視訊會晤。

值得注意的是，川普積極表態對中俄展開交往。川普就職前與習近平通話後，路透報導，川普表示在就職後會「很快」跟普亭會面，如果安排順利，這將是自俄羅斯2022年2月入侵烏克蘭以來，美俄兩國領袖首度會面。而俄羅斯總統府克里姆林宮10日宣布，總統普亭願在不設先決條件的情況下，與美國總統當選人川普舉行會談。

此前川普表示在上任百日內要訪問中國，大陸外交部稱，中方願同美國新政府一道，在兩國元首的戰略引領下，本著相互尊重、和平共處、合作共贏的原則，保持溝通，加強合作，妥善管控分歧，推動中美關係在新的起點上取得更大的進展。

上一次中俄元首公開溝通是去年底互致新年賀電，當時習近平表示，願同總統先生繼續保持密切交往，牢牢把握中俄合作大方向，持續鞏固和深化永久睦鄰友好、全面戰略協作、互利合作共贏的新時代中俄關係，為兩國發展振興和現代化建設注入強勁動力，為增進中俄人民福祉、維護國際公平正義作出新的重要貢獻。